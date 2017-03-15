Руководитель предприятия ЖКХ попал под проверку ОВД: инициаторами стали энергетики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 17:24
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Филиал ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» выступил инициатором проверки, проводимой полицией в отношении руководителя ООО УК ЖКХ «Лидер». С августа 2015 года предприятие эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры, ранее принадлежавшие Министерству обороны Российской Федерации и переданные администрацией Лермонтовского сельского поселения Бикинского района по концессионному соглашению. Осуществляя сбор денежных средств с конечных потребителей за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению, предприятие задолжало ПАО «ДЭК» более 1 миллиона рублей и на данный момент является самым крупным должником в Бикинском муниципальном районе.
- Прибегая к помощи правоохранительных органов, мы надеемся, что проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявит, куда направляются денежные средства абонентов, которые ежемесячно исправно оплачивают квитанции за жилищно-коммунальные услуги, и почему данные средства не доходят до ПАО «ДЭК», - подчеркивает заместитель директора по работе с юридическими лицами филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» Людмила Кротова.
Несмотря на то, что ПАО «ДЭК» добросовестно исполняет свои обязательства по договору энергоснабжения и своевременно осуществляет поставку электрической энергии данному потребителю, ООО УК ЖКХ «Лидер» длительное время производит оплату потребленных энергоресурсов лишь частично. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка по данному факту, проверяется финансовая деятельность предприятия и экономическая обоснованность расходов.