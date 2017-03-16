Руководство МРСК Центра провело встречи с представителями инвестиционного сообщества

Менеджмент ПАО «МРСК Центра» в рамках поддержания непрерывного диалога с представителями инвестиционного сообщества провел в Москве ряд встреч с акционерами и инвесторами. От ПАО «МРСК Центра» в мероприятиях приняли участие советник генерального директора Сергей Румянцев, заместитель генерального директора по корпоративному управлению Сергей Шарапов, директор по корпоративному управлению Ольга Харченко и начальник управления по взаимодействию с акционерами Сергей Терников.



В ходе встреч представители ПАО «МРСК Центра» подвели финансовые и операционные итоги работы компании за 2016 год. Было отмечено, что компании удалось значительно улучшить финансовые показатели, в том числе по чистой прибыли, которая достигла уровня 1,9 млрд рублей, что на 111,1% выше показателя прошлого года. В качестве ключевых факторов, оказавших влияние на полученные результаты, были названы рост полезного отпуска, необходимость создания резервов по сомнительным долгам и оптимизация операционных расходов при реализации программы по управлению издержками. Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности деятельности компании. ПАО «МРСК Центра» смогло выполнить все поставленные перед ним задачи, в том числе снизить удельные операционные расходы по итогам работы за 2016 год более чем на 15%. Дополнительно менеджментом было акцентировано внимание на продолжающемся росте электросетевых активов при одновременном снижении количества технологических нарушений. Усилия компании по улучшению качества и надежности электроснабжения нашли подтверждение в динамике потерь электроэнергии, которые в сопоставимых условиях сократились на 0,07 п.п. до 9,36%.



Представителей инвестиционного сообщества, в свою очередь, интересовали вопросы прогнозных дивидендов по итогам работы за 2016 год, перспективы возможной приватизации контрольного пакета акций, а также преимущества предполагаемого объединения исполнительных органов управления ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».



Подводя итоги общения, представители инвестиционного сообщества поделились своим мнением о текущей ситуации в электроэнергетике и факторах ее инвестиционной привлекательности, а также дали положительную оценку происходящим в компании изменениям и подтвердили сильные позиции компании среди других организаций распределительного сетевого комплекса.



С презентацией МРСК Центра по итогам 12 месяцев 2016 года, в том числе с результатами бухгалтерской отчетности по РСБУ, можно ознакомиться на сайте: http://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/.