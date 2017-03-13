С начала 2017 года Калугаэнерго расчистило 324,5 га трасс воздушных линий электропередачи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 10:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО
Расчистка и расширение трасс ВЛ – приоритетное направление производственной деятельности филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которому в 2017 году уделяется максимум внимания.
В зимние месяцы энергетики расчищают трассы ВЛ в болотистой местности, куда весной и летом доступ даже на высокопроходимой технике крайне затруднен. Для оптимизации затрат значительная часть работ по расчистке просек ведется преимущественно хозяйственным способом, то есть силами персонала подразделений филиала «Калугаэнерго».
С начала 2017 года уже расчищено 324,5 га трасс: 167,4 га – на ВЛ 35 - 110 кВ; 157,1 га – в распределительной сети 10-0,4 кВ. Работы по расчистке трасс выполнены на ВЛ 110 кВ: «Орбита-Калужская ТЭЦ 1»; «Орбита-Железняки», от которых запитана значительная часть абонентов в областном центре: социальные и коммунальные объекты, административные здания, дома тысяч калужан, такие крупные предприятия, как ОАО «Трансмаш», тепличный комплекс ООО «Галантус». Сейчас работы ведутся на ВЛ 110 кВ «Агеево-Перемышль 1,2».
Расширение трасс ВЛ 35-110 кВ произведено на площади 63,2 га. Эти работы проведены на ВЛ 110 кВ «Орбита – Автозавод 1,2» (питающая линия для калужского завода «Фольксваген»); ВЛ 35 кВ «Богданино – Шейкино» (по ней осуществляется электроснабжение потребителей в Ферзиковском районе); ВЛ 35 кВ «Протва – Высокиничи» (по этой ВЛ осуществляется электроснабжение потребителей Жуковского района и города Жукова).
Сейчас расширение трасс ведется на ВЛ 110 кВ «Крутицы – Воротынск»; «Спутник-Крутицы 1, 2»; «Ферзиково – Калуга»; ВЛ 35 кВ «Ферзиково-Бебелево»; «Думиничи – Хотьково».
Ремонтные работы у энергетиков ведутся круглогодично, в том числе работы по расчистке и расширению трасс ВЛ. Это эффективная мера по минимизации риска технологических нарушений, вызванных падением или наклоном ветвей и деревьев на провода ВЛ, которая позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей.