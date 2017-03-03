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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты МРСК Юга установят свыше 800 птицезащитных устройств на территории Калмыкии

Специалисты МРСК Юга установят свыше 800 птицезащитных устройств на территории Калмыкии

16 марта 2017, 11:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Специалисты калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») продолжают работу по установке птицезащитного оборудования на воздушных линиях электропередачи региона. В 2017 году планируется установка более 800 комплектов ПЗУ в Юстинском районе Калмыкии, где зафиксировано наиболее интенсивное гнездование птиц, в том числе, на территории орнитологическом заказника «Татал-Барунский».

Специалисты «Калмэнерго» провели обследование воздушных линий электропередачи 10 кВ для выявления наиболее опасных для птиц участков совместно с участниками проекта «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в российском степном биоме», реализацией которого занимаются Минприроды России, сотрудниками Глобального экологического фонда и российского представительства специализированной программы ООН.

С начала текущего года в орнитологическом заказнике «Татал-Барунский» уже установлено 200 комплектов ПЗУ на линиях протяженностью более 5 км. Причем, птицезащитные устройства в заповеднике устанавливают не только на воздушных электролиниях, но и на комплектных трансформаторных подстанциях 10/0,4 киловольт.

В прошедшем году на территории заказника было установлено 390 птицезащитных комплектов, приобретённых калмыцким филиалом энергокомпании за счёт собственных средств.

Кроме мер, направленных на защиту птиц, в филиале разработана и реализуется программа производственного экологического контроля. В общей сложности, в прошлом году калмыцкий филиал МРСК Юга направил на природоохранные мероприятия свыше 380 тыс. рублей.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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