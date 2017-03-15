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Отраслевые новости: Энергетика

Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже пакета акций многопрофильного электроэнергетического научно-исследовательского центра ОАО "НИИПТ" продлен до 17 апреля

Срок приема заявок на участие в аукционе по продаже пакета акций многопрофильного электроэнергетического научно-исследовательского центра ОАО НИИПТ продлен до 17 апреля

16 марта 2017, 11:19
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Аукционная комиссия АО «НТЦ ЕЭС» приняла решение о продлении срока окончания приема заявок и переносе даты аукциона по продаже пакета акций ОАО «НИИПТ». Заявки на участие в торгах будут приниматься до 16:00 17 апреля 2017 года, аукцион стартует 19 апреля 2017 года в 17:00.

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ») – дочерняя структура АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС»), которое в свою очередь является 100%-ным дочерним обществом АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

В АО «НТЦ ЕЭС» консолидируются проекты и компетенции, непосредственно связанные с основной деятельностью АО «СО ЕЭС», такие как проектирование и развитие энергосистем, устойчивость, надежность, живучесть и управляемость энергосистем, технологии оперативно-диспетчерского управления, режимное и противоаварийное управление, автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами.

ОАО «НИИПТ» образовано в 2012 году путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС» для осуществления исследований и разработок в области функционирования энергосистем по таким направлениям, как техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока, силовая преобразовательная техника, технические решения по созданию оборудования передач и вставок постоянного тока, управляемых систем электропередачи переменного тока FACTS, устройств компенсации реактивной мощности, ограничения токов короткого замыкания. ОАО «НИИПТ» также проводит испытания электротехнического оборудования, силовых кабелей, систем грозо- и молниезащит, высоковольтного преобразовательного оборудования.

ОАО «НИИПТ» – многопрофильный электроэнергетический научно-исследовательский центр, обладающий собственной лабораторно-технической базой, включающей в себя два испытательных корпуса и открытый высоковольтный испытательный стенд.

Деятельность ОАО «НИИПТ» выходит за рамки оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и проводится в интересах широкого круга субъектов энергетического рынка России и зарубежных государств. Среди заказчиков исследований и разработок центра – ведущие российские и зарубежные энергетические компании, в том числе ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», ПАО «Силовые машины», Объединенная компания РУСАЛ, АО «СУЭК», Alstom, концерны ABB, Siemens.

Продажа пакета акций ОАО «НИИПТ» – часть системной работы по реализации непрофильных активов, проводимой АО «СО ЕЭС» в рамках реализации государственной политики по совершенствованию управления государственным имуществом.

Открытый аукцион будет проводится в электронной форме через автоматизированную систему торгов «Сбербанк АСТ». Подробная информация об условия проведения аукциона изложена в документации, опубликованной на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru, номер торгов: SBR014-1702090002 (http://utp.sberbank-ast.ru/Com/NBT/PurchaseView/4/0/0/223673).

Компания: АО "СО ЕЭС"

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