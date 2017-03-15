Студентов энергетиков познакомят с основами управления энергосистемами в чрезвычайных ситуациях

В целях реализации плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС» 22 марта 2017 года в 09.20 в НИУ МЭИ (г. Москва) под эгидой Подкомитета С2 РНК СИГРЭ пройдет открытая лекция на тему: «Современная нормативная база в области устойчивости энергосистем и ее применение для планирования и управления электроэнергетическими режимами работы энергосистем».

Российский Подкомитет С2 «Функционирование и управление энергосистем» создан на базе АО «СО ЕЭС» решением Технического комитета РНК СИГРЭ по тематическому направлению и занимается аспектами управления, техническими и иными ресурсами при эксплуатации энергосистем.

Перед студентами выступит Владимир Анатольевич Дьячков, кандидат технических наук, руководитель Подкомитета С2 РНК СИГРЭ, заместитель главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС».

Мероприятие пройдет при поддержке Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ, ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС» и фонда «Надежная смена».

Цель лекции: повысить осведомленность студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей НИУ МЭИ в управлении энергосистемами.

По вопросам участия обращаться: Ольга Николаева (ananchenko.olchik@yandex.ru, 8-965-348-53-45).