Уральские энергетики в преддверии паводка проводят масштабные учения

В ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») стартовала подготовка к паводковому периоду. В зоне ответственности компании проходят учения, в которых задействовано более двух тысяч человек производственно-технического персонала.



Командно-штабные учения (КШУ) проходят сразу на нескольких площадках сетевой компании – филиалах «Свердловэнерго», «Челябэнерго», «Пермэнерго», а также в «Екатеринбургской электросетевой компании». Согласно программе учений, из-за обильного таяния снега, резкого повышения температуры в зоне ответственности компании без электроснабжения условно оказалось порядка 67 тысяч человек.



Стоит подчеркнуть, что КШУ помимо условных действий по восстановлению электроснабжения включают в себя реальные работы на энергообъектах. Так, в Екатеринбурге определена площадка для проведения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи 110 кВ филиала «Свердловэнерго». Сюда стянуто несколько аварийно-восстановительных бригад и десяток единиц специальной техники из производственных отделений свердловского филиала ОАО «МРСК Урала». В АО «ЕЭСК» энергетики будут проводить замену опор на линии электропередачи 0,4 кВ, а также планируется отработать практические действия по подключению резервного источника электроснабжения для обеспечения электроснабжением социально-значимых объектов Столицы Урала.



Напомним, что в настоящее время в регионах присутствия ОАО «МРСК Урала» стартовала оценка состояния всех подстанций, расположенных вблизи рек и попадающих в зону риска. Создаются обходные и резервные схемы питания центров питания и линий электропередачи, которым грозит затопление. Проверяются средства связи и высокопроходимая техника. Идет очистка от снега трансформаторных и распределительных пунктов, приведены в порядок дренажные сооружения, водоотводящие системы и откачивающие устройства.



На особом контроле энергетиков филиала «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в период паводка находятся объекты, расположенные в Брединском, Аргаяшском, Сосновском, Кунашакском районах Южного Урала, а также в пойме реки Миасс. В Пермском крае наиболее активные проявления паводка не исключены в 10 муниципальных образованиях Пермского края (г. Пермь, г. Кунгур, Кунгурский, Кишертский, Бардымский, Лысьвенский, Нытвенский, Пермский, Чусовской, Косинский районы).



В Свердловской области половодье ожидается на территориях, расположенных в бассейнах рек Ницы, Туры, Тавды, Уфы, Сылвы. Особое внимание энергетиков приковано к Красноуфимскому, Артинскому и Шалинскому районам. В Северном управленческом округе Свердловской области в зону затопления попадает около 60 км линий электропередачи. В результате весеннего разлива реки Сосьва может быть отрезан водой Сосьвинский район Серовских электрических сетей ОАО «МРСК Урала» и, входящий в его состав, Гаринский сетевой участок. Для жизнеобеспечения данного района электросетей здесь заранее создается запас горюче-смазочных материалов, необходимых запчастей, оборудования, леса.