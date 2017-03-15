Уроки электробезопасности – в каждой школе Самарской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 09:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети продолжают работу по профилактике детского электротравматизма. Ежемесячно в учебных учреждениях Самарской области проводится более 20 уроков электробезопасности. Активная работа ведется не только в крупных городах региона, но и в сельских поселениях и удаленных деревнях.
Профилактика травматизма сторонних лиц на энергообъектах ПАО «МРСК Волги» реализуется в рамках ежегодной комплексной программы и является одним из важнейших направлений деятельности компании. Особое внимание уделяется профилактике электротравматизма среди детей и подростков. В школах, зачастую, об опасности поражения электрическим током лишь вскользь упоминают на уроках ОБЖ. Энергетики приходят учителям на помощь – подробно рассказывают о том, как опасны электротравмы, какое воздействие может оказать электрический ток на организм человека и какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить несчастного случая. Школьники, независимо от возраста, охотно слушают энергетиков, стараются принимать участие в диалоге и делятся своими знаниями. Особое внимание уделяется правилам поведения вблизи энергообъектов – трансформаторных подстанций, линий электропередачи, распределительных устройств. Все уроки электробезопасности подкрепляются наглядными материалами.
Помимо плановых занятий, энергетики проводят уроки электробезопасности в преддверии школьных каникул, в период паводка и летнего отдыха. Кроме того, дополнительно в детские сады и школы направляются письменные обращения и памятки по электробезопасности для размещения на стендах, чтобы каждый ребенок Самарской области знал не только о пользе, но и об опасности электрического тока и правилах электробезопасности.