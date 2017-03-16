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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Краснодарском энергорайоне пресекли незаконное потребление электроэнергии на 14 млн рублей

В Краснодарском энергорайоне пресекли незаконное потребление электроэнергии на 14 млн рублей

16 марта 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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С начала года Краснодарские электрические сети ПАО «Кубаньэнерго» выявили 53 факта энерговоровства. Нарушителям, которые, согласно расчетам, в обход счетчиков и при отсутствии договоров на электроснабжение потребили около девяти миллионов киловатт-часов, придется возместить порядка 14 миллионов рублей.

Кубаньэнерго напоминает: согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

­ Важно помнить, что незаконное подключение к электрическим сетям не только наносит материальный ущерб предприятию, но зачастую приводит к травмам, отключениям, пожарам, поломкам бытовой техники, создает угрозу надежному энергоснабжению потребителей, ­ обратил внимание директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Владимир Михайлов.

Проинформировать о незаконном потреблении электроэнергии, а также о случаях проникновения на территорию энергообъектов можно по телефону единой горячей линии 8-800-100-15-52.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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