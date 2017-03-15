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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Великолукском районе работники "Псковэнерго" обнаружили боевые снаряды вблизи ЛЭП

В Великолукском районе работники Псковэнерго обнаружили боевые снаряды вблизи ЛЭП

16 марта 2017, 10:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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15 марта при обходе для технологического присоединения новой линии 10 кВ в Великолукском районе специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обнаружили боевые неразорвавшиеся снаряды. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были сложены вблизи линии, которая принадлежит и непосредственно строилась сельхозпредприятием для электроснабжения площадки АПК в деревне Забойниково.
 
Информацию об опасной находке бригада РЭС №2 Южных электрических сетей  «Псковэнерго» немедленно передала в отдел полиции и региональные управления ФСБ и МЧС. До момента приезда взрывотехников сотрудники полиции предприняли меры по недопущению приближения к месту склада боеприпасов.
 
Служба безопасности «Псковэнерго» напоминает гражданам, что обо всех подозрительных лицах, оставленных вещах, случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно сообщать на телефон доверия энергокомпании:  (8112) 59-73-45 или единый телефон «Горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).
 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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