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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Чувашэнерго" ведутся работы по выполнению ремонтной программы

В филиале Чувашэнерго ведутся работы по выполнению ремонтной программы

16 марта 2017, 11:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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С начала текущего года работники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» отремонтировали 7 распределительных пунктов, 8 силовых трансформаторов напряжением 35-110кВ и т.д. Помимо этого выполнена расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности на площади 11,77 га.

Всего в 2017 году в филиале «Чувашэнерго» планируется отремонтировать 745,8 км линий электропередачи всех классов напряжения, 422 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 21 подстанции 110/35/10/6 кВ. В ходе работ на подстанциях 35-110 кВ планируется отремонтировать 158 выключателей 6-110 кВ, 87 отделителей и короткозамыкателей и 169 разъединителей.

 Ключевым объектом комплексного ремонта в 2017 г. станет одна из значимых подстанций филиала - ПС 110/35/6 кВ Алатырская. Также программой ремонта основного оборудования на 2017 год предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковых растительности общей площадью 460,834 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в электроустановках. К проведению массовых ремонтных работ энергетики приступят в мае текущего года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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