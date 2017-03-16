В понедельник жители Семендера будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением

К такому выводу пришли энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания», детально изучив сложившуюся ситуацию. Подстанцию 35 кВ «Тепличный комбинат» посетили заместитель главы администрации Махачкалы Камиль Изиев, управляющий директор электросетевой компании Муртазали Гитинасулов и другие специалисты.



Периодические отключения электроэнергии в Семендере происходили на протяжении двух последних дней. Все дело в том, что на подстанции «Тепличный комбинат» вышел из строя трансформатор, который обеспечивает светом весь поселок. Новый был приобретен в Ставропольском крае. И в ближайшее время трансформатор будет доставлен в Дагестан для установки.



«Для нас важен каждый абонент, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы население не испытывало неудобств в подаче электроэнергии, - комментирует ситуацию управляющий директор «Дагестанской сетевой компании» Муртазали Гитинасулов. - В воскресенье наши специалисты установят новый трансформатор. И уже с понедельника жители поселка Семендер будут обеспечены электроэнергией в полном объеме. После этого, мы безжалостно обесточим злостных неплательщиков и потребителей, незаконно подключившихся к сетям компании, по вине которых и произошло ЧП».



Для обеспечения потребителей электроэнергией на время замены трансформатора, поселок был запитан по резервным линиям. А для снижения нагрузок разработан и согласован с администрацией Махачкалы график временного отключения городских потребителей, запитанных от подстанции 35 кВ «Тепличный комбинат» в вечерний максимум. Это делается для сохранения трансформатора Т-2 на период замены трансформатора Т-1 в период с 15 по 20 марта т.г. с 17.00 до 00.30 мск. Поочередно 2 часа ожидаются отключения ряда районов столицы.



Так, с 17.00 до 19.00 мск будут обесточены пос. Семендер (микрорайоны №3,6,7,8), ОПХ; с 19.00 до 21.00 мск – р-н станции защиты растений, ул. Учхозная, 1-6 магистральные линии, Детдом инвалидов, интернат «Забота», Дом ветеранов; с 21.00 до 22.30 мск – ПТУ №17, пр-т Акушинского (нечетная сторона) с линии №7 по №19, с/т «Учхоз», «Локомотив», «Вагонник», «Садовод», «Авангард», «Дружба», ул. Пржевальского, Луначарского, Попова, пр-т Акушинского (четная сторона линии) с №7 по №19; с 22.30 до 00.30 мск – Тепличное хозяйство, учхоз «Ракета», с/о «Юбилейная», с/о «Весна», КОР, «Портовик», «Влага», район станции осеменения.