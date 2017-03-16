Волков: задача мордовского кластера – занять четверть рынка светотехники

Перед кластером, объединившим в 2012 году большинство светотехнических предприятий Мордовии, стоит задача занять четверть российского рынка светотехники и увеличить экспорт продукции, сообщил глава республики Владимир Волков.



"Сегодня наш кластер — единственный в России центр компетенций в области светотехники и освещения, волоконной оптики и оптоэлектроники. Перед ним стоит задача занять как минимум четверть отечественного светотехнического рынка. Уже сейчас каждая вторая лампочка в стране выпущена в Мордовии", — сказал Волков, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.



Также, по его мнению, нужно значительно увеличить экспорт продукции, завоевать новые рынки сбыта. В качестве примера глава Мордовии привел компанию "Лисма", которая в ноябре прошлого года зарегистрировала в Бурунди СП по производству источников света.



В 2012 году большинство светотехнических предприятий Мордовии объединились в кластер, что дало импульс развитию кооперации между компаниями региона. В прошлом году число его участников выросло с 25 до 42 компаний. Кроме светотехнических, в кластер вошли предприятия приборостроительного и оптоволоконного направления.



За четыре года на развитие кластера привлечено почти пять миллиардов рублей, создано более двух тысяч новых рабочих мест. Доля инновационной продукции у светотехнических компаний составляет до 50% при среднереспубликанском показателе 28%.

Кроме того, Мордовия — единственный регион России, где в университете был открыт светотехнический факультет. В 2015 году он был преобразован в Институт электроники и светотехники.



Источник: РИА Новости.

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