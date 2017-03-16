За два месяца 2017 года 1447 должников полностью погасили задолженность перед АО "Калмэнергосбыт"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 10:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ
АО «Калмэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Калмыкия, входит в группу компаний «Россети») продолжает адресную работу со злостными неплательщиками.
Так, за январь-февраль текущего года специалистами диспетчерского отдела «Калмэнергосбыт» в адрес должников было направлено 1582 письменных уведомления о планируемом вводе ограничения потребления электроэнергии и необходимости срочного погашения имеющейся задолженности. Уведомления получили 1335 бытовых потребителей и 247 юридических лиц, суммарная просроченная задолженность которых составила 7,7 млн руб.
Получив уведомление о нависшей угрозе отключения электроснабжения из-за накопившихся долгов, 1210 (91%) бытовых потребителей и 237 (96%) юридических лиц оперативно и в полном объеме погасили свою задолженность перед региональным гарантпоставщиком.
Заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО «Калмэнергосбыт» Юрий Мельник отметил, что из общего числа должников только 124 бытовых абонента (9,3%) и 10 юридических лиц (4%) проигнорировали предупреждение и, как следствие, их объекты и домовладения были обесточены специалистами сетевой компании. Суммарная задолженность данных должников перед АО «Калмэнергосбыт» составляет 576 тыс. рублей.
Позиция «Калмэнергосбыт» по отношению к проблемам, связанным с платежной дисциплиной абонентов, остается неизменной: электроэнергия является товаром, который должен своевременно и в полном объеме оплачиваться потребителями. «Принимая во внимание рыночные законы и ответственность перед партнерами, производителями электроэнергии и сетевыми компаниями, «Калмэнергосбыт» будет и впредь принимать все необходимые меры по взысканию задолженности», - подчеркнул Юрий Мельник.