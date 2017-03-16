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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За два месяца 2017 года 1447 должников полностью погасили задолженность перед АО "Калмэнергосбыт"

За два месяца 2017 года 1447 должников полностью погасили задолженность перед АО Калмэнергосбыт

16 марта 2017, 10:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГОСБЫТ

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АО «Калмэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Калмыкия, входит в группу компаний «Россети») продолжает адресную работу со злостными неплательщиками.

Так, за январь-февраль текущего года специалистами диспетчерского отдела «Калмэнергосбыт» в адрес должников было направлено 1582 письменных уведомления о планируемом вводе ограничения потребления электроэнергии и необходимости срочного погашения имеющейся задолженности. Уведомления получили 1335 бытовых потребителей и 247 юридических лиц, суммарная просроченная задолженность которых составила 7,7 млн руб.

Получив уведомление о нависшей угрозе отключения электроснабжения из-за накопившихся долгов, 1210 (91%) бытовых потребителей и 237 (96%) юридических лиц оперативно и в полном объеме погасили свою задолженность перед региональным гарантпоставщиком.

Заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО «Калмэнергосбыт» Юрий Мельник отметил, что из общего числа должников только 124 бытовых абонента (9,3%) и 10 юридических лиц (4%) проигнорировали предупреждение и, как следствие, их объекты и домовладения были обесточены специалистами сетевой компании. Суммарная задолженность данных должников перед АО «Калмэнергосбыт» составляет 576 тыс. рублей.

Позиция «Калмэнергосбыт» по отношению к проблемам, связанным с платежной дисциплиной абонентов, остается неизменной: электроэнергия является товаром, который должен своевременно и в полном объеме оплачиваться потребителями. «Принимая во внимание рыночные законы и ответственность перед партнерами, производителями электроэнергии и сетевыми компаниями, «Калмэнергосбыт» будет и впредь принимать все необходимые меры по взысканию задолженности», - подчеркнул Юрий Мельник.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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