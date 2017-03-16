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Отраслевые новости: Россия

Заседание Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС

Заседание Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС

16 марта 2017, 16:29
Рубрика: Россия
Метки: ГЛОНАСС

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Помощник Президента Игорь Левитин провёл заседание Комиссии по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В заседании приняли участие руководители органов государственной власти федерального и регионального уровня, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, представители ряда государственных корпораций и организаций авиакосмической и транспортной отраслей, общественных и профессиональных авиационных организаций.

Главной темой повестки дня стал вопрос развития беспилотных авиационных систем в Российской Федерации.

Участники заседания обсудили состояние и перспективы рынка беспилотных авиационных систем гражданского назначения, развитие воздушного законодательства в области их эксплуатации, вопросы технического и организационного характера, нацеленные на решение проблемы интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство и обеспечение их безопасного использования наряду с пилотируемыми воздушными судами.

Источник: Официальный сайт Президента РФ

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