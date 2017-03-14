Messe Frankfurt и WorldSkills Russia объединились для проведения соревнований по профмастерству в рамках российских выставок

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 марта 2017, 09:55
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
13 марта в московском Экспоцентре на Красной Пресне генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и генеральный директор ООО «Мессе Франкфурт Рус» Ойген Аллес заключили соглашение о партнерстве. Подписание прошло в рамках 23-ей международной специализированной выставки в области хлебопечения и производства кондитерской продукции Modern Bakery Moscow.
Стороны объединили усилия для качественной подготовки и проведения соревновательных мероприятий по стандартам WorldSkills в рамках ряда специализированных выставок, форумов и конференций, организуемых Messe Frankfurt на территории России.