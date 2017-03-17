В Минпромторге обсудили вопросы поддержки экспорта

9 марта в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации прошло совещание по разъяснению мер поддержки на сертификацию, омологацию и транспортировку продукции на внешние рынки. В ходе встречи были затронуты такие вопросы, как субсидирование затрат на энергетическое, тяжелое и нефтегазовое машиностроение, работа Российского экспортного центра как агента Правительства и субсидии по транспортным затратам.



В совещании приняли участие заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Олег Токарев, старший эксперт по развитию экспорта машиностроения АО «Российский экспортный центр» Павел Бурлаченко, начальник отдела по работе с иностранными заказчиками АО «ОДК-ГТ» Александр Яковлев, сотрудник управления международной адаптации экспортной палаты Российского экспертного центра Валерий Давыдов, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «РЭПХ» Алексей Горюнов, заместитель генерального директора ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Валентин Бойков, коммерческий директор АО «Оптиковолоконные Системы» Алексей Макаркин, главный бухгалтер ЗАО «Людиновокабель» Иван Лагуткин, заместитель генерального директора ООО «Юнител Инжиниринг» Вадим Арутинов, представитель медиахолдинга «РуcКабель» Татьяна Алмаева и другие.



Открывая совещание, Олег Павлович Токарев прежде всего отметил, что отечественное машиностроение конкурентно не только на внутреннем, но и на иностранных рынках, что определяет необходимость его развития и за счет внешних потребителей. В этой связи правительством были определены четыре основные отрасли, на которых это развитие будет сосредоточено: авиационное, автомобильное, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение. Однако, к ним будут добавляться также те отрасли, которыми занимается непосредственно Департамент, который представляет Токарев: это энергетическое, тяжелое и нефтегазовое машиностроение. Применительно ко всем вышеперечисленным областям будет разрабатываться экспортная стратегия — отдельно для каждой отрасли, и по планам она должна стать базовым документом работы по экспортным контрактам. По его словам, уже создано техническое задание, определены пути формирования стратегии и ее исполнитель — Российское технологическое агентство.



Подробнее о мерах поддержки, которую может и предполагает оказывать государство, рассказал представитель АО «Российский экспортный центр» Павел Бурлаченко, старший эксперт по развитию экспорта машиностроения, непосредственно курирующий тяжелое машиностроение и отвечающий за так называемый нефинансовый блок поддержки. Касаемо субсидирования затрат на транспортировку, он пояснил, что эта мера уже была апробирована в прошлом году, а в этом будет распределена на все отрасли, включая тяжелое машиностроение и энергетическое машиностроение. В рамках стратегии будут определены нормы затрат на разные виды транспортировки, но с учетом уже существующих определенных лимитов — сейчас это не более 10%. Кроме того, добавил он, будет предоставляться субсидия на сертификацию и омологацию, то есть фактически доведение продукта до требований целевого рынка. Ее размеры будут отличаться от предписанных действующим сейчас постановлением и составят 50 % на омологацию и 70 % на сертификацию (сейчас — 70 и 90 % соответственно). Но, по его словам, снижение этого показателя не будет сильно влиять на цену поставки, к тому же тема экспорта пока еще является дискуссионным вопросом.



Еще одним важным и интересным, по мнению Павла, направлением для активного развития и поддержки государством является выставочно-ярмарочная деятельность, имеющая своей целью продвижение товаров на внешние рынки. Расходы на участие в выставках и форумах (включая аренду площадей, стендов, логистику выставочных образцов и т.п.) будут покрываться в размере 80 % для субъектов малого и среднего предпринимательства и 50 % для всех компаний.



Спикер также отметил и важность такого вопроса, как поддержка интеллектуальной собственности, в частности патентование за рубежом, включающее весь спектр работ: и подготовку заявок, и уплату пошлин (причем по всем основным типам международных заявок, включая национальные, имеющие основание для гармонизации за рубежом, сугубо международные), и на делопроизводство. Через Российский экспортный центр расходы по сборам по патентованию буду покрываться в полной мере, а расходы по делопроизводству — в размере 70% от затрат.



Говоря о субсидировании транспортных расходов, Бурлаченко сообщил, что сейчас есть три градации объемов субсидий: «80 % — для тех, кто осуществляет производство в рамках 719 постановления (по заключению Министерства промышленности РФ), то есть по определенным видам производства. Если будет сертификат о подтверждении происхождения продукции – это 60 %. На общих же основаниях будут покрываться 20 % расходов на транспортировку, без каких-либо подтверждающих документов о происхождении». В ходе обсуждения данного вопроса он также отметил, что важным моментом является то, что эти субсидии устанавливаются в рамках лимита: у каждой нормы перевозки: авиа-, авто- железнодорожным транспортом или водным — есть определенная, предельная норма стоимости.



Именно в Российский экспортный центр, а не в Минпромторг необходимо направлять пакеты документов по субсидированию омологации и сертификации. Согласно постановлению о транспортировке, выставочно-ярмарочной деятельности, РЭЦ станет агентом правительства по данным вопросам. При этом между обоими ведомствами заключается договор, в котором устанавливаются требования к контрактам, по которым будут осуществляться поставки продукции. А Минпромторг, в свою очередь, также заключает договор с организацией, претендующей на льготы. Этот договор, по словам Павла Бурлаченко, будет максимально открыт. При этом организация должна подтвердить (патентным правом или гарантийным письмом), что является собственником конструкторской документации, владеет правами по лицензионному договору.



Важной частью совещания стало живое обсуждение еще не до конца понятных вопросов с целью устранить неясности, уточнить детали и определить моменты, над которыми нужно еще работать. Таким образом в рамках совещания, по словам Олега Токарева, его участникам представилась уникальная возможность разобраться с неясностями еще на стадии подготовки нормативно-правовых актов, с тем чтобы внести определенные корректировки в проект нормативов. В том числе он отметил, что есть определенные сложности работы с отдельными региональными торгово-промышленными палатами, в частности, с Рыбинской, и не всегда есть полное понимание на местах, но в данном направлении работа активно ведется, как и работа над устранением любых еще не до конца проясненных моментов и устранению подводных камней.



Многие из таких моментов были плотно затронуты в ходе обсуждения. Например, возник вопрос о том, по каким затратам будет вестись работа по субсидированию, то есть какие расходы будут приниматься: фактические или только те, которые еще планируются. Отвечая на него, Павел пояснил, что это должны быть именно фактически затраты, понесенные организацией не ранее 1 октября 2015 года и документально подтвержденные: например, транспортными или таможенными накладными. При этом за отчетный период будет установлен квартал.



Конечно, так как проект новый и на стадии разработки, в нем множество сложных моментов, требующих тщательной трактовки и точных определений. Например, вопрос о том, будет ли субсидироваться поставка импортных комплектующих и сырья для российского производства, а также о том, как будет субсидироваться (и будет ли), например, поставка российского оборудования для осуществления контрактных проектов на территории других стран. «Кто будет поставщиком этого оборудования – компания, реализующая проект (поставщик), или же производитель? Вопрос сложный. Но я думаю, что в рабочем порядке мы решим», — прокомментировал Павел.



Небольшую ясность в данный вопрос внес Валерий Давыдов, сотрудник управления международной адаптации экспортной палаты Российского экспертного центра. Он рассказал о постановлении №1388, которое уже было принято в прошлом году и в соответствии с которым совместно с Минпромторгом Российским экспортным центром уже были рассмотрены и субсидированы затраты 32 организациям, которые понесли расходы на международную сертификацию. «По логике постановления 1388 заявителем на возмещение затрат может являться либо производитель, либо лицо, аффилированное к производителям», — отметил он.



Олег Токарев резюмировал, что постановления действительно сложные и очень много приходится учитывать в процессе работы: «Понятно, что каждый раз мы пытаемся снять эти проблемы на будущее. Но важный момент: чтобы это все сделать, нужно все-таки некое комплексное видение того, что нам надо, куда мы идем, на какие рынки стремимся».



Говоря о частных случаях, Валерий Давыдов отметил, что важно рассматривать их с точки зрения доказательной базы и того, как к этой доказательной базе относится Минпромторг, так как решение остается все-таки за ним. Ввиду того что участников совещания интересовал и вопрос поддержки отечественных испытательных центров, он сообщил следующее:



«Важно, чтобы те документы, которые выдаются нашими организациями, признавались, в том числе, и на международной арене. Мы расширяем спектр сотрудничества с необходимыми ассоциациями. Выходим в части первичного оборудования на реализацию соглашения с международной организацией КЕМА (сейчас она немножко изменилась, но всем известно это название) в части признания по силовому, по первичному оборудованию наших протоколов испытаний на международной арене, где они будут признаваться уже сертификатами и не потребуют дополнительных подтверждений. Кроме того, в мае прошлого года мы вступили в международную ассоциацию STL.



Это тоже одна их самых уважаемых организаций в области силовых, мощных испытаний на подтверждение стойкости к токам короткого замыкания, по прохождению испытательного периода. Такой порядок в этой ассоциации, наши протоколы также будут признаваться на международной арене, что позволит и нашим производителям снизить затраты, поскольку не понадобится дважды проходить эти испытания для нашего и зарубежных рынков.



Что касается силового оборудования, это очень важный вопрос. Очень часто логистика на испытания сопоставима со стоимостью самих испытаний. Соответственно, это позволит снизить затраты нашим производителям и проще выходить на рынки. Данные вопросы очень важны. Считаю, что тоже их надо рассматривать и поддерживать наши испытательные центры, в части, может быть, подтягивания их до соответствия тем требованиям, которые предъявляют международные организации. Это позволит им проще выходить на международные рынки».



Завершая совещание, Валентин Бойков отметил его важность и пользу для всех собравшихся и российского экспорта в рассматриваемых отраслях в целом. По его словам, важно не только то, что они узнали, что рассмотренные меры поддержки существуют и появляются, но и то, что, возможно, многие будут предлагать и что-то свое в проекты этих постановлений или изменений. Олег Токарев также поблагодарил собравшихся и призвал всех обменяться контактами и по любым вопросам активно взаимодействовать с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, которое всегда открыто для обсуждений и сотрудничества.

