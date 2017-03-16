Атомэнергомаш развивает сотрудничество с энергокомпаниями Армении

Руководители Машиностроительного дивизиона Росатома - АО «Атомэнергомаш» и его предприятий встретились в Ереване с заместителем министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Айком Арутюняном и представителями крупнейших армянских компаний энергетического сектора. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества в энергетической отрасли. Мероприятие проходило в рамках бизнес-миссии, организованной Торговым представительством Российской Федерации.

На встрече с армянской стороны приняли участие руководители крупнейших энергокомпаний страны в том числе ЗАО «Высоковольтные электросети», ЗАО «Армянская атомная электростанция», ЗАО «Ереванская ТЭЦ», ЗАО «Научно-исследовательский институт энергетики», ЗАО «Газпром Армения» и ЗАО «Оператор энергетической системы».

Первый заместитель генерального директора по стратегии и организационному развитию АО «Атомэнергомаш» Ксения Сухотина рассказала собравшимся о ключевых направлениях бизнеса компании. В частности, предметно обсуждались возможности дивизиона по производству запорной арматуры для газопроводов, колонного оборудования для нефтепереработки, комплектных поставок гидроэлектростанций малой мощности и оборудования для ветроустановок.

Также в ходе встречи генеральный директор АО «НПО «ЦНИИТМАШ» Виктор Орлов сообщил о научном потенциале предприятия и возможностях по разработке и производству различного оборудования и расходных материалов, в том числе для аддитивного производства. Армянским партнерам были представлены возможные формы выстраивания двустороннего сотрудничества – от поставок готового оборудования российского производства в соответствии с индивидуальными требованиями заказчиков до проведения технического аудита армянских предприятий, создания комплексных лабораторий и локализации производства на территории заказчика.

По итогам встречи определены приоритетные направления сотрудничества и механизмы дальнейшего взаимодействия.