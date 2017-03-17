День пожарной безопасности проведен специалистами Кубаньэнерго в Тимашевском энергорайоне

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 марта 2017, 13:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В подразделениях филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тимашевские электрические сети (входит в группу «Россети») выполнен комплекс мероприятий по противопожарной безопасности.
Специальная комиссия Тимашевских электрических сетей выполнила проверку соблюдения персоналом противопожарного режима. Оценена работоспособность систем противопожарной защиты, систем обнаружения и оповещения при пожаре объектов электроэнергетики и административных зданий. Проведена проверка состояния и укомплектованности первичными средствами пожаротушения объектов основной и распределительной сети.
– Гораздо легче предупредить чрезвычайную ситуацию, чем устранять ее последствия. Поэтому Дни пожарной безопасности у нас проходят на постоянной основе, в строгом соответствии с утвержденной программой, – рассказал директор Тимашевского филиала Кубаньэнерго Сергей Соболев.
Специалисты филиала проверили укомплектованность машин оперативно-выездных бригад первичными средствами пожаротушения и средствами защиты для пожарных расчетов. На базе Калининского РЭС персонал отработал практические навыки по пожаротушению и эвакуации персонала из административного здания.
Принимаемые специалистами ПАО «Кубаньэнерго» меры позволят усилить пожарную защищенность энергообъектов, что в целом положительно отразится на надежности функционирования энергетической системы и энергоснабжении потребителей.