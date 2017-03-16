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Отраслевые новости: Энергетика

Гидроэлектростанции Северо-Осетинского филиала РусГидро готовятся к паводковому сезону

Гидроэлектростанции Северо-Осетинского филиала РусГидро готовятся к паводковому сезону

17 марта 2017, 13:16
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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В преддверии паводкового сезона Северо-Осетинский филиал РусГидро ведет сезонные ремонтные работы на всех ГЭС Северной Осетии: Эзминской, Гизельдонской, Дзауджикауской, Головой Зарамагской, Павлодольской, Кора-Урсдонской и Беканской ГЭС. Для обеспечения безопасной и надежной работы гидроэлектростанций в этот период в филиале создана паводковая комиссия, которую возглавил главный инженер. В состав комиссии вошли энергетики Северо-Осетинского филиала РусГидро и специалисты Кавказского управления Ростехнадзора.

На сегодняшний день заключены соглашения с администрациями муниципальных образований, на территории которых расположены ГЭС, территориальным органом Росгидромета. Документ определяет порядок взаимодействия по вопросам оперативного предоставления информации и оперативного реагирования на нештатные ситуации в период пропуска паводка.

До начала паводкового сезона энергетики выполнят 56 организационно-технических мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную работу ГЭС. Оперативный персонал станций пройдет внеплановый инструктаж и противоаварийные тренировки по обеспечению безопасного пропуска паводков.

Для максимально эффективного использования генерирующих мощностей все плановые ремонты на ГЭС завершатся до конца апреля 2017 года. За это время специалисты проведут осмотр и ревизию подводных сооружений ГЭС, гидротехнического и гидромеханического оборудования, зданий, дренажных устройств, проверят оперативно-диспетчерскую связь и локальную систему оповещения населения.

Компания: ПАО "РусГидро"
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