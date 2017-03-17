Глава "Россетей" провел рабочую встречу с губернатором Воронежской области

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин встретился в Москве с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым и обсудил различные аспекты сотрудничества, направленные на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и развитие электросетевого комплекса региона.

Олег Бударгин отметил, что энергетики постоянно реализуют комплекс мероприятий по повышению качества предоставляемых услуг и модернизации энергообъектов, находящихся в зоне ответственности дочерних структур «Россетей», которые работают в Воронежской области.

В 2012 – 2016 гг. «Россети» вложили в развитие электросетевой инфраструктуры региона более 2,3 млрд рублей, обеспечив ввод свыше 900 МВА трансформаторной мощности и практически 2 550 км линий электропередачи.

Глава «Россетей» подчеркнул, что при взаимодействии с региональными властями в текущем осенне-зимнем периоде (ОЗП) удалось добиться значительного роста целого ряда производственных показателей.

К примеру, в ноябре 2016 – январе 2017 гг. на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижено количество технологических нарушений в электросетях классов напряжения от 6 кВ и выше, а среднее время проведения восстановительных работ в ОЗП сокращено до 2 часов.

Алексей Гордеев отметил эффективную деятельность сетевых предприятий «Россетей» в регионе, которая способствует обеспечению стабильности энергоснабжения населения и позволяет раскрывать социально-экономический потенциал области.

Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество, в том числе для синхронизации планов энергетиков по строительству и вводу новых мощностей с планом территориального развития региона с целью обеспечения всех категории потребителей необходимым объемом электроэнергии и минимизации потерь.