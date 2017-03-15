Главным результатом визита делегации Минпромторга России в Швецию стал перезапуск работы совместных институтов содействия торговле и инвестициям

Делегация Минпромторга России под руководством первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина во вторник, 14 марта, посетила с официальным визитом Стокгольм (Швеция), где прошли встречи с Министром по делам ЕС и торговле г-жой Анн Линде, статс-секретарем, заместителем Министра торговли г-ном Оскаром Стенстрёмом, а также руководителями крупнейших шведских компаний.

Одним из главных вопросов, которые обсуждались в ходе встреч, стало обсуждение возможности проведения Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству, который не проводился с 2013 года. В результате была достигнута договоренность, что встреча сопредседателей Комитета в лице Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Министра по делам ЕС и торговле г-жой Анн Линде запланирована к проведению в ближайшее время. Так, на сегодня рассматриваются различные варианты проведения переговоров: на полях Петербургского экономического форума и в рамках выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Шведская сторона также выразила готовность посетить Москву с официальным визитом, не привязываясь к этим мероприятиям. Думаю, решение будет принято в самые короткие сроки. В любом случае цель визита - обеспечение перезапуска работы совместных государственных институтов содействия торговле, считаю, была достигнута, - сказал Глеб Никитин, комментируя итоги переговоров.

Он также добавил, что на 30 марта в Стокгольме уже назначено проведение рабочей группы по инвестициям, действующей в рамках Наблюдательного комитета двух стран.

Как сообщил глава российской делегации, в ходе переговоров стороны отметили взаимный интерес в вопросах реализации проектов по внедрению наилучших доступных технологий в промышленности, предусматривающих переоснащение российских предприятий в соответствии с самыми современными экологическими требованиями.

Сегодня мы разрабатываем справочники по НДТ. В этом направлении мы активно работали со шведским агентством по защите окружающей среды. Считаем, что у нас в этом направлении есть большой потенциал как в сфере инвестиций в создание и производство оборудования для «зеленых» технологий, так и их внедрения, - отметил Глеб Никитин.

По его словам, в ходе переговоров стороны подтвердили, что новый импульс отношениям может придать совместная реализация проектов в области переработки твердых бытовых отходов и многоэтажного деревянного домостроения. «Для нас это очень интересно, так как сегодня остро стоит вопрос создания в России соответствующих мощностей», – сказал он. Также важным направлением беседы стали условия заключения специальных инвестиционных контрактов, в частности, в области фармацевтики и машиностроения, к которым шведский бизнес проявил заметный интерес.