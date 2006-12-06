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Отраслевые новости: Россия

Кольская ГМК модернизирует обогатительную фабрику

Кольская ГМК модернизирует обогатительную фабрику

17 марта 2017, 16:40
Рубрика: Россия
Метки: КОЛЬСКАЯ ГМК, МОДЕРНИЗАЦИЯ

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Обогатительная фабрика Кольской ГМК получит новую автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП). Замена действующей системы вызвана устареванием аппаратного комплекса и прекращением выпуска запасных частей производителем основного оборудования, что увеличивает вероятность возникновения нештатных ситуаций.

Модернизация системы управления проводится поэтапно. Современное оборудование в конце 2016 г. было установлено на пульпонасосной станции. Сейчас специалисты приступили к модернизации системы управления трех секций флотации. Далее на очереди – усовершенствование системы управления процессом измельчения и завершающий этап - интеграция локальных систем управления в единую информационную систему обогатительной фабрики.

Завершить модернизацию системы планируется до конца 2018 г.

Реализация проекта позволит компании повысить надежность технологического процесса обогатительной фабрики и обеспечит возможность более гибких подходов в случае необходимости изменения технологических алгоритмов. В результате модернизации также появится возможность дальнейшего развития системы управления как минимум в течении 10 лет за счет увеличение количества информационных сигналов, возможности закупки запасных частей, технической поддержки производителей аппаратного и программного обеспечения.

Компания: Металлоснабжение и сбыт
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