Кольская ГМК модернизирует обогатительную фабрику

Обогатительная фабрика Кольской ГМК получит новую автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП). Замена действующей системы вызвана устареванием аппаратного комплекса и прекращением выпуска запасных частей производителем основного оборудования, что увеличивает вероятность возникновения нештатных ситуаций.

Модернизация системы управления проводится поэтапно. Современное оборудование в конце 2016 г. было установлено на пульпонасосной станции. Сейчас специалисты приступили к модернизации системы управления трех секций флотации. Далее на очереди – усовершенствование системы управления процессом измельчения и завершающий этап - интеграция локальных систем управления в единую информационную систему обогатительной фабрики.

Завершить модернизацию системы планируется до конца 2018 г.

Реализация проекта позволит компании повысить надежность технологического процесса обогатительной фабрики и обеспечит возможность более гибких подходов в случае необходимости изменения технологических алгоритмов. В результате модернизации также появится возможность дальнейшего развития системы управления как минимум в течении 10 лет за счет увеличение количества информационных сигналов, возможности закупки запасных частей, технической поддержки производителей аппаратного и программного обеспечения.