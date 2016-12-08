Крымские станции просят место под солнцем

Зеленая генерация Крыма, испытывающая большие проблемы, пытается получить квалификацию в "Совете рынка", что позволит ей получать льготные высокие тарифы на электроэнергию. При этом, по мнению участников рынка, крымские станции могут попробовать получить и поддержку оптового рынка через механизм договоров на поставку мощности (ДПМ), такая возможность открылась после выхода постановления правительства для создания мусоросжигательных ТЭС.

Набсовет "Совета рынка" 23 марта рассмотрит прохождение квалификации крымскими солнечными электростанциями (СЭС). Эта процедура является обязательной, поскольку Крым с начала года включен в первую ценовую зону энергорынка. После квалификации СЭС смогут претендовать на поддержку, предусмотренную для зеленой генерации, и продавать электроэнергию на розничном рынке по высокому тарифу (ее закупает сетевая компания для покрытия технологических потерь).

После присоединения Крыма местная ВИЭ-генерация, лишившаяся украинских льготных зеленых тарифов, столкнулась с массой трудностей. Сейчас станции находятся в залоге у Сбербанка, ВЭБа, Фонда защиты вкладчиков (структура АСВ) и ВТБ, выдавших кредиты на их строительство в размере €800 млн. В Сбербанке сообщили, что долг четырех крымских СЭС совокупной мощностью 93 МВт составляет более 5 млрд руб. и сейчас станции "не генерируют объем выручки, достаточный для погашения кредитов".

На прохождение квалификации претендуют "Капелла Солар" и "Юпитер Солар", по состоянию на 2013 год они принадлежали кипрской Krasolena Investment Ltd. Этой же кипрской компании принадлежат "Орион Солар" и "Капелла Солар", их гендиректором является Евгений Пятигорец, связанный с бывшим вице-премьером Украины Андреем Клюевым. Также в повестке "Совета рынка" упоминаются одноименные "Краймиа Солар 1", "Краймиа Солар 2" и далее до "Краймиа Солар 5" (принадлежали уже ликвидированной австрийской Black Sea Renewable Energies). Еще четыре юрлица — "Альфа Солар", "Бета Солар", "Гамма Солар", "Зета Солар" — принадлежали кипрской Ournia Commercial Ltd. Помимо СЭС квалификацию собирается пройти Пресневодненская ветровая электростанция (7,39 МВт), которая принадлежит "Крымским генерирующим системам".

Все эти игроки уже пытались пройти квалификацию, но неудачно — из-за несоответствия представленной документации. В повестке набсовета "Совета рынка", который пройдет 23 марта, предлагается опять отклонить их заявки. Но, как говорят источники, это "технический вопрос", и рано или поздно крымская ВИЭ-генерация пройдет квалификацию.

При этом участники рынка считают, что СЭС смогут претендовать и на повышенные тарифы на мощность через ДПМ для ВИЭ. Это теоретически допускает постановление правительства, одобренное в конце февраля, о поддержке создания мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. В нем оговаривается, что на ДПМ имеют право как новые мусоросжигательные ТЭС, так и ТЭС, нуждающиеся в модернизации и реконструкции. Но в постановлении четко не разграничено, что на такую поддержку не может претендовать и "старая" ВИЭ-генерация. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, зеленый тариф для СЭС на Украине составлял €0,446 за 1 кВт ч, а по программе ДПМ в 2016 году солнечные станции в РФ получали в среднем €0,5 за 1 кВт ч.

Но в Минэнерго "Ъ" сообщили, что программа поддержки ВИЭ через ДПМ распространяется только на мусоросжигательные заводы. В "Совете рынка" также подчеркнули, что ДПМ ВИЭ заключаются только на новые объекты, а крымские СЭС "таковыми не являются".

Как считает руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов, постановление действительно допускает заключение ДПМ и на модернизацию или реконструкцию старых объектов. "В их числе могут быть и крымские СЭС",— говорит господин Горлатов. По его словам, для участия в конкурсе нужно будет представить документацию, подтверждающую, что они планируют провести модернизацию. "Скорее всего, они будут подавать на конкурс документы, где будет подтверждение того, что это действительно инвестиционный проект, подразумевающий, например, замену оборудования, а не смену дверей, грубо говоря",— добавляет Алексей Горлатов.