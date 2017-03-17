На крупнейшей подстанции Бурятии установлен биоакустический отпугиватель птиц

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 марта 2017, 12:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ПТИЦЕЗАЩИТА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила биоакустический отпугиватель на подстанции 220 кВ «Районная» в Улан-Удэ. Использование биоакустического прибора снизит потенциальный риск поражения птиц электрическим током и отключения энергооборудования крупнейшего центра питания Республики Бурятия.
Весной на подстанциях повышается вероятность технологических нарушений, связанных с гнездованием птиц. Чтобы их предотвратить, на энергообъектах устанавливают специальные электронные устройства, которые воспроизводят птичьи сигналы тревоги и бедствия. В результате пернатые не селятся на территории подстанций, что повышает надежность работы энергооборудования.
ФСК ЕЭС реализует в Сибири программу профилактики «птичьих» отключений, которая включает в себя установку противоприсадочных устройств на опорах линий электропередачи и биоакустических отпугивателей на подстанциях. Приборы успешно работают на 56 энергообъектах МЭС Сибири, где доказали свою эффективность.
Подстанция 220 кВ «Районная» установленной мощностью 541 МВА построена в Улан-Удэ в 1964 году. Это узловая подстанция транзита 220 кВ «Иркутск – Бурятия – Чита», а также центр питания столицы республики, прилегающих районов центральной части и северо-востока Бурятии. Энергообъект участвует в выдаче мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 и Гусиноозерской ГРЭС, питает единственный за Уралом локомотивовагоноремонтный завод, Улан-Удэнский авиазавод, выпускающий вертолеты Ми-8, контактную сеть Восточно-Сибирской железной дороги и др.