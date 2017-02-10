ОСТЕК представляет проектировщикам новый продукт - Динамические блоки «OSTEC»

При проектировании инженерных сетей зданий проектировщики сталкиваются с необходимостью выполнять проекты кабельных трасс различных производителей. Большая доля такого проектирования в России выполняется в среде AutoCad®. Сложность такой задачи для проектировщика заключается в проработке различных узлов кабельных трасс.

ОСТЕК разработал инструмент, применяемый в AutoCad® и способствующий автоматизации проектирования кабельных трасс, который позволяет учитывать особенности кабеленесущей системы и рекомендации производителя по её монтажу.

Новая разработка ОСТЕК представляет собой базу динамических блоков для повышения производительности при проектировании кабеленесущей системы марки «OSTEC.

Динамические блоки OSTEC позволяют ускорить работу в среде, так как включают в себя всю номенклатуру продукции OSTEC, представленную в виде блоков с изменяемыми в пространстве геометрическими характеристиками.

Динамические блоки OSTEC имеют следующие функции:

набор ручек для управления элементами

такие настройки и атрибуты, как: код, артикул, наименование, материал и надпись.

блоки метизов

функцию «Растянуть»

При использовании Динамических блоков OSTEC можно произвести извлечение данных из проекта и получить полную спецификацию, включающую в себя все используемые объекты и метизы.

Подробное описание по устройству и использованию Динамических блоков OSTEC вы можете скачать в разделе «Поддержка – Базы данных»