Реальный результат: от индивидуальности к единому целому

Компания «Тюменьэнерго» вошла в число победителей номинации «За развитие кадрового потенциала» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», прошедшего под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).



Награждение прошло в рамках мероприятий Недели российского бизнеса, а именно социального форума «Ответственное взаимодействие бизнеса и власти в интересах социального развития». Награду исполняющему обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго» Сергею Савчуку вручил Президент РСПП Александр Шохин.



Основными вопросами, обсуждаемыми на форуме, стали стратегия социально-экономического развития, развитие человеческого потенциала, социальное и пенсионное страхование, взаимодействие субъектов различных секторов экономики и государства. Перед участниками выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Министр образования и науки РФ Ольга Васильева, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.



В резолюции, принятой на форуме, участники еще раз подчеркнули важность соблюдения баланса интересов государства, бизнеса и общества. Это невозможно без конструктивного сотрудничества, в результате которого должен быть сформирован соответствующий бизнес-климат, а для него в свою очередь необходимо выработать и принять новые экономическую и социальную политики, развить новые формы трудовых отношений и обучения, создать механизмы, позволяющие работодателю гибко реагировать на изменения конъюнктуры. Именно поэтому всем игрокам рынка необходимо уделять большое внимание совершенствованию своих коллективов и подготовке новых поколений специалистов, повышению производительности труда и в то же время работать над созданием системы гибкого регулирования в сфере управления персоналом.



«Тюменьэнерго» ведёт постоянную работу в направлении развития социально-трудовых отношений в компании. Эффективность этой деятельности из года в год подтверждается высокими результатами сотрудников на профессиональных соревнованиях всех уровней, отраслевых конкурсах, научных конференциях.



В компании сформирована система реализации основных направлений кадровой и социальной политики, выраженная в программах и регламентах: обучения и развития персонала, повышения квалификации, аттестации, работы с кадровыми резервами, мер корпоративной поддержки сотрудников. Массивный пласт работы касается именно подготовки трудовой смены: взаимодействия с профильными образовательными учреждениями, организации практики и деятельности студенческих отрядов, развития наставничества. За каждым из документов – реальный результат. Так, в состав управленческих кадровых резервов зачислено 460 человек, а молодежные кадровые резервы компании на начало 2016 года объединяли 85 работников. За последние три года 206 сотрудников прошли процедуру аттестации и повысили свою категорию, многие заняли более высокие должности по результатам профессиональных соревнований и различных конкурсов. Один из самых говорящих показателей – в компании практически отсутствует текучка кадров: сотрудники работают по много лет, не снижая результатов труда и сохраняя высокий уровень лояльности.



«Приоритетом в управлении, как и в работе для всех сотрудников, должны являться интересы компании, её устойчивое развитие. Именно с этой точки зрения должны приниматься решения, оцениваться их возможные последствия. Поэтому для эффективной работы важнее всего объяснить коллективу наши общие цели, обозначить ориентиры и принципы, убедить, увлечь сотрудников, создать им возможность проявить себя, почувствовать важным членом сообщества, раскрыть свой потенциал. У нас более чем семитысячный коллектив профессионалов, в котором каждый индивидуален, но где все вместе работают как единое целое», – прокомментировал получение награды исполняющий обязанности генерального директора АО «Тюменьэнерго» Сергей Савчук.