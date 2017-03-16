РусКабель на Cabex-2017: три дня в режиме нон-стоп

Неизменный генеральный информационный партнер и постоянный участник выставки Cabex, портал RusCable.Ru, входящий в медиахолдинг «РусКабель», в этом году подготовил не совсем привычный формат своей экспозиции, а также в арсенале компании приятные сюрпризы для гостей стенда. Вместе с этим, функцию главного информационного центра 16-й Международной выставки достижений кабельной промышленности, портал обещает выполнить как всегда на высоком уровне.



Сотрудники портала RusCable.Ru презентуют гостям и участникам выставки свои новые проекты, инструменты для продвижения на рынке – RusCable Insider Digest и Индекс Доверия (RusCable Trast Lavel). Наши сотрудники с удовольствием расскажут вам о том, какие тенденции в области эффективной работы в информационном пространстве такой специфической сферы, как электротехника, b2b, актуальны на сегодняшний день, дадут подробные рекомендации по услугам и сервисам всех ресурсов медиахолдинга. Можно смело сказать, что за прошедший, 2016 год, мы еще сильнее укрепили свои позиции лидера в области коммуникаций среди представителей кабельной промышленности и смежных подотраслей. И мы готовы делиться своим опытом и знаниями!



Постоянные участники Cabex, наши друзья и партнеры, преданные профессиональному Форуму активные пользователи портала ждут от портала чего-то новенького. И ждут абсолютно справедливо. Поставив еще 17 лет назад для себя высокую планку – отраслевого центра, информационного, коммуникативного, мы обязаны оправдывать эти ожидания!



В этом году мы решили несколько изменить концепцию строго, делового стиля стенда и добавить в рабочие будни выставки немного праздника и веселья. Cabex проходит всего один раз в году, один раз в году у “коллег по цеху” есть возможность встретиться, пообщаться, почему бы не предоставить им уютное место? Не совместить приятное с полезным? Не “дать рока”?



С мыслями о комфорте наших гостей, мы решили создать настоящий кабельный бар с напитками (отдельная благодарность партнерам: бренду VOLTEX и компании РЭС) и отличными треками от неподражаемой DJ, блоггера, модели, главного редактора модного издания и просто очаровательной девушки Татьяны Скаковской. В нашем импровизированном баре разместится самый настоящий кабельный барабан, который будет служить vip-столом для посетителей «RusCable Cabex Bar». Благодаря помощи ГК «Москабельмет» обычная деревянная тара для транспортировки кабеля получила вторую жизнь в виде настоящего арт-объекта! Также проведем розыгрыш ценного приза. Чтобы узнать подробности об участиии необходимо будет пообщаться с нашими очаровательными девушками-промоутерами.



Пока посетители стенда будут приятно и с пользой проводить время в нашем баре, наши корреспонденты обязательно будут фиксировать все происходящее как на самой выставочной площадке, так в зоне деловой программы выставки. Мы обязательно подготовим традиционные видео-обзоры, проведем серию интервью, будем активно делиться с нашим подписчиками фотоматериалами и трансляциями в стиле #live в социальных сетях, на форуме.



Приходите на стенд RusCable.Ru (А 209) и увидите все своими глазами! Каждый посетитель стенда не уйдет без традиционного памятного подарка и конечно отличного настроения.



Список участников выставки

План расположения стендов на выставке

Время работы выставки, план проезда и расписание автобусов от метро до павильона №4

Бесплатный электронный билет

Деловая программа выставки

Все материалы, подготовленные пресс-службой RusCable.Ru по итогам выставки прошлого года можно найти в специальном сюжете: Cabex-2016.