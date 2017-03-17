США вложили в роботов $732 млрд

США являются лидером по инвестициям в робототехнику — по оценкам Центра экономических и бизнес-исследований, в нее было вложено $732 млрд американских инвестиций. Роботизация положительно влияет на экономику — благодаря ей за последние пять лет мировой ВВП вырос на 10%.

Согласно исследованию Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR) и компании Redwood Software, США являются лидером по инвестициям в исследования и разработки, необходимые для автоматизации и развития робототехники. По оценкам экспертов вклад американских компаний в робототехнику составляет $732 млрд, что превышает ВВП Швейцарии за 2015 год, пишет Futurism.

По словам Дэвида Уитакера, управляющего экономиста CEBR, США — мировой лидер в области инвестиций в робототехнику, и финансовая поддержка этой отрасли быстро восстановилась после кризиса в 2009 году. За последние пять лет благодаря робототехнике мировой ВВП вырос на 10%. Согласно выводам, к которым пришли исследователи в CEBR, этот технологический сектор является сейчас самым перспективным для инвестиций.

В CEBR полагают, что роботы являются дополнением к человеку, а не заменой человеческого труда. Автоматизация, по мнению аналитиков центра, создаст новые рабочие места и повысит эффективность производства.

Однако, многие эксперты прогнозируют, что уровень безработицы в мегаполисах из-за автоматизации достигнет 80% к 2030 году. Согласно результатам другого исследования, роботизация затронет 90% компаний в ближайшие 2 года.