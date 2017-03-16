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Сертификация КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF

Сертификация КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF

17 марта 2017, 16:20
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАТЫ

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На основании Закона РФ от 22.08.2008 "123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия № С-RU.АЯ46.B.97472, срок действия с 09.03.2017 по 08.03.2022, на кабели контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией, с оболочкой и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированные и бронированные, марок: КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF, изготавливаемые по ТУ 16.К71-304-2001.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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