Совет потребителей услуг ФСК ЕЭС обсудил итоги деятельности по оказанию услуг и результаты реализации инвестпрограммы в 2016 году

В ходе пятого заседания Совета потребителей услуг ФСК ЕЭС обсуждались итоги деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к ЕНЭС, результаты и эффективность реализации инвестиционной программы в 2016 году. Также были рассмотрены отчеты технологического и ценового аудита инвестиционных проектов компании. Утвержден обновленный персональный состав совета.

Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров обозначил задачи и приоритеты компании в 2017 году, отметил, что результаты деятельности по технологическому присоединению стали одними из ключевых факторов роста финансово-экономических показателей 2016 году. Глава компании оценил предварительные итоги реализации инвестиционной программы, а также обозначил круг вопросов, связанных с доступом потребителей к магистральной электросетевой инфраструктуре.

В 2016 году ФСК ЕЭС введено 8,8 тыс. МВА трансформаторной мощности и более 800 км новых линий электропередачи.

По итогам 2016 года выручка от услуг по технологическому присоединению выросла в 3,7 раза до 45,4 млрд. рублей. Всего на начало 2017 года у ФСК ЕЭС заключены договоры технологического присоединения более чем на 47 тыс. МВт.

Реализованы, в частности, схемы выдачи мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, Хуадянь-Тенинской ТЭС, Челябинской ГРЭС, осуществлено присоединение добывающих и перерабатывающих предприятий, включая ввод ПС 500 кВ «Святогор» и ПС 220 кВ «Звезда», объектов распределительного электросетевого комплекса и инфраструктуры. Осуществлены первые мероприятия в рамках макропроекта электроснабжения БАМ и Транссиба.

Совет потребителей ФСК ЕЭС создан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2013 года. Структура призвана обеспечить учет мнения потребителей при принятии решений, влияющих на стоимость товаров и услуг ФСК ЕЭС как естественной монополии.

Совет является коллегиальным органом, в котором представлены интересы всех групп потребителей, общественных объединений и предпринимательских ассоциаций. На площадке обсуждаются вопросы, связанные с реализацией ФСК ЕЭС стратегии развития электросетевого комплекса РФ, в частности – доступность энергетической инфраструктуры, эффективность операционной и инвестиционной деятельности компании, ее информационная открытость и публичный контроль.