Строительство моста через Керченский пролив профинансировали на 53%

Строительство моста через Керченский пролив уже профинансировано на 53% от суммы госконтракта, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 118 млрд рублей (около 53 % от суммы госконтракта)", — говорится в сообщении.

На данный момент заказчиком строительства Упрдор "Тамань" приняты выполненные работы на сумму более 60 млрд рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ).

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.