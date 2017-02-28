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Отраслевые новости: Россия

Строительство моста через Керченский пролив профинансировали на 53%

Строительство моста через Керченский пролив профинансировали на 53%

17 марта 2017, 17:20
Рубрика: Россия
Метки: КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ, КРЫМ

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Строительство моста через Керченский пролив уже профинансировано на 53% от суммы госконтракта, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года строительство профинансировано почти на 118 млрд рублей (около 53 % от суммы госконтракта)", — говорится в сообщении.

На данный момент заказчиком строительства Упрдор "Тамань" приняты выполненные работы на сумму более 60 млрд рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения строительно-монтажных работ).

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Компания: РИА

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