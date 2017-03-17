В Хакасии - 3500 новых потребителей электроэнергии

Центр обслуживания клиентов филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») – «Хакасэнерго» продолжает прием заявок жителей Республики Хакасия на технологическое присоединение к электросетям. Только за 2016 год благодаря специалистам филиала электроэнергия появилась в домах 3208 новых потребителей – в основном жителей новостроек, а также владельцев дачных участков. Подключены к системе энергоснабжения и 349 объектов юридических лиц – социально-значимые учреждения, крестьянско-фермерские хозяйства, производственные цеха, магазины и т.д. Больше всего новых абонентов появилось в Усть-Абаканском, Алтайском и Аскизском районах, а также в пригородах Абакана и Черногорска. В соответствии с техническими условиями общая мощность вновь присоединенных к электрическим сетям энергокомпании объектов составила 71 тысячу киловатт (для сравнения: данный объем мощности сопоставим с потреблением электроэнергии половины города Абакана).



Основная часть заявителей, как и в предыдущие годы, – льготники, с запрашиваемой мощностью до 15 киловатт (энергомощность для одного частного жилого дома). Стоимость технологического присоединения для этой категории граждан составляет всего 550 рублей. Остальные средства, необходимые для осуществления работ, закупки материалов и оборудования, которые составляют от десятков до нескольких сотен тысяч рублей за один проект, компания выделяет в рамках ежегодной инвестиционной программы.



Из общего количества присоединенных потребителей для 1850 были организованы технические мероприятия по подключению к уже имеющимся на территории электросетям, а для 1650 понадобилось строительство новых ЛЭП. В 2016 году, в рамках программы техприсоединения, было возведено около 130 километров новых линий электропередачи и установлены 76 трансформаторных подстанций. Фактические траты компании составили более 180 миллионов рублей.



Особе внимание энергетики уделяют работе по электрификации земельных участков, предоставляемых жителям Хакасии по целевым федеральным и республиканским программам для льготных категорий граждан. В частности, значительный объем финансирования в 2016 году был направлен на технологическое присоединение земельных наделов, выделенных многодетным семьям в селе Зеленое Усть-Абаканского района. Всего выделено 1200 участков, 273 собственника уже обратились в филиал «Хакасэнерго» с заявками на присоединение. Для 219 наделов проложено 9 километров новых ЛЭП, установлены трансформаторные подстанции общей мощностью 1000 кВА. Еще для 54-х владельцев участков подготовлены технические проекты.



Однако специалисты центра обслуживания клиентов отмечают, что многие заявители обращаются за подключением, не имея в этом срочной необходимости, что называется «про запас», чтобы воспользоваться электричеством «когда-нибудь потом». В основном это владельцы земельных участков, которые даже не планируют никакого строительства на своих наделах в ближайшие годы. Выявлены десятки случаев, когда жители Хакасии присоединяли неогороженные участки без каких-либо построек с целью дальнейшей перепродажи за более высокую плату.



Например, в селе Зеленое из 219 участков, к которым подведены электролинии, только 93 пользуются электричеством. И из предоставленного объема мощности потребляют лишь около сотой части. Но отказывать таким заявителям энергетики не вправе и, чтобы не нарушать требований законодательства, вынуждены строить линии электропередачи к пустым участкам. В итоге, филиалу приходится нести не окупаемые затраты, отвлекать ресурсы от работы по техприсоединению для тех, кому это действительно необходимо в настоящее время: владельцев уже строящихся или достроенных домов. В итоге, учитывая ограниченное финансирование и постоянно растущий объем поступающих заявок в целом, среди заявителей образуется очередь.



С такой проблемой энергетики сталкиваются не только в Хакасии, но и по всей России в целом. Нерациональное использование государственных ресурсов по вине потребителей стало поводом принятия в октябре прошлого года Постановления Правительства РФ № 999, которое предусматривает наказание в виде штрафа за неиспользование потребителем присоединенной мощности. Например, если энергетикам придется построить линию электропередачи, смонтировать подстанцию и провести работы по подключению по заявке потребителя, а заявитель более полугода не будет пользоваться электроэнергией, ему придется выплачивать неустойку. Через год энергокомпания и вовсе сможет расторгнуть договор.



Ситуацию в Хакасии осложняет то, что увеличение затрат на обеспечение технологического присоединения значительно возросшего числа желающих, не было предусмотрено долгосрочным тарифным решением региона. У филиала «Хакасэнерго» нет возможности привлечь дополнительные средства в связи со сложным финансовым положением, вызванным неплатежами. В итоге поставка материалов и оборудования для строительства ЛЭП и установки трансформаторных подстанций задерживается.



«Рост количества заявок на подключение к электросетям, который мы наблюдаем в последние пять лет, говорит о том, что в нашем регионе активно развивается индивидуальное строительство и предпринимательская сфера. Хакасия – благоприятная территория, на которой люди хотят жить и работать. Активные усилия по развитию территории предпринимаются Правительством Хакасии: помимо реализации общих федеральных программ по выделению земельных наделов для льготных категорий граждан, в Республике по инициативе Главы региона Виктора Зимина индивидуальными участками обеспечиваются молодые и многодетные семьи, сельские специалисты, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» Сергей Толстихин. - Наша задача – обеспечить потребности населения в электроэнергии. Для этого у нас имеются необходимые трудовые ресурсы и техника. Однако основным фактором, сдерживающим планы по опережающему развитию распределительного электросетевого комплекса в Хакасии, является проблема с неплатежами сбытовой компании и предприятий сферы ЖКХ. За три последних года задолженность выросла настолько, что сейчас уже превышает объемы инвестиционной и ремонтной программ филиала «Хакасэнерго» на пятилетний период. Тем не менее, учитывая высокую социальную значимость вопроса выполнения инвестиционной программы, особенно в части техприсоединения потребителей, компания «МРСК Сибири», используя все имеющиеся ресурсы и возможности в рамках действующего законодательства, своевременно реализует взятые на себя обязательства».



Узнать подробную информацию о технологическом присоединении, получить пакет необходимых документов, а также подать заявку можно в Центре обслуживания клиентов по адресу: г. Абакан, ул. Советская, 172. Специалисты центра дают консультации по телефону 8-800-1000-380. В районах Республики Хакасия всю необходимую информацию можно получить в районах электрических сетей (РЭС) по месту жительства.



Подать заявку на технологическое присоединение можно и через интернет. Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте ПАО «МРСК Сибири» http://www.mrsks-sib.ru в разделе «Личный кабинет», а также на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» (www.портал-тп.рф ). Заявителю нужно заполнить соответствующие поля и приложить документы в сканированном виде. Специалист ответит в течение шести дней и, в случае необходимости, даст рекомендации по устранению замечаний.



Напомним, согласно техническим условиям, заявителю после заключения договора необходимо осуществить монтаж прибора учета электроэнергии, осуществить монтаж автоматического выключателя согласно заявленной мощности и предусмотреть возможность его опломбирования, приобрести вводный кабель или самонесущий изолированный провод (СИП) для осуществления подключения от границы балансовой принадлежности до ввода в здание. Только после выполнения условий договора в полном объеме осуществляется присоединение к электросетям.