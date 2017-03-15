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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Владимирэнерго" повышает квалификацию персонала

Владимирэнерго повышает квалификацию персонала

17 марта 2017, 14:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвел итоги работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников компании в 2016 году. За это время обучение в образовательных организациях прошли 1127 работников, в том числе 148 человек из числа административно-управленческого и инженерного персонала.

В значительной степени потребность в обучении персонала удовлетворили корпоративные учебные центры компании. В прошлом году на их долю пришлось 78 % обученных работников (883 человека). Наиболее востребованными стали программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки рабочих специальностей – электромонтеров, электрослесарей, машинистов крана и бурильно-крановой самоходной машины, стропальщиков, водителей.

Кроме корпоративных учебных центров провайдерами образовательных услуг стали: Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина, Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых, Межрегиональный центр поддержки и развития профессионального образования «Образовательная инициатива», Учебно-методический кабинет «Ростехнадзора» и Рязанский центр высшего водительского мастерства.

Особое внимание уделялось и работе с кадровом резервом филиала. С целью развития управленческих навыков для резервистов были организованы 7 тренингов. Два члена Молодежного кадрового резерва компании приняли участие в централизованном тренинге, организованным ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Кроме того, отметим, что к 2016 году 10 членов управленческого кадрового резерва филиала уже стали выпускниками Президентской программы подготовки управленческих кадров. Один резервист зачислен для обучения на 2016-2017 учебный год.

В 2017 году во «Владимирэнерго» продолжается работа в сфере обучения и подготовки всех категорий персонала. В рамках корпоративного Года инженера, который проходит с июля 2016 г. по июнь 2017 г., наряду с повышением престижа и популяризации инженерных профессий большое внимание уделяется мотивации работников сетевого комплекса на увеличение эффективности своей деятельности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"

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