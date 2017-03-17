Волгоградский предприниматель заплатил более 750 тысяч рублей за бездоговорное потребление электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
17 марта 2017, 13:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В конце 2016 года в ходе проверки приборов и схем учета электроэнергии, специалистами волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») был установлен факт самовольного подключения к сетям компании оборудования насосной станции, принадлежащей предпринимателю из Городищенского района Волгоградской области.
В соответствии с актом о бездоговорном потреблении электроэнергии, составленном сотрудниками «Волгоградэнерго», незаконное подключение и потребление электричества предпринимателем нанесло энергокомпании ущерб в размере 754,5 тыс. руб. После отказа правонарушителя добровольно заплатить сумму, указанную в акте, дело было передано в суд, во исполнение решений которого виновный полностью возместил ущерб сетевой организации.
По результатам рейдов, проведенных энергетиками «Волгоградэнерго» за два месяца текущего года, в отношении физических и юридических лиц составлено 29 актов бездоговорного потребления на 106 тыс. кВт/ч и 114 актов безучетного потребления на 1,9 млн кВт/ч. В денежном выражении объем выявленной незаконно потребленной электроэнергии составил 3,9 млн. рублей, которые нарушители обязаны будут возместить энергокомпании.
В распоряжении рейдовых групп имеется самое современное измерительное оборудование, позволяющее выявить как прямое воровство, так и любые попытки электропотребления в обход приборов учета.
Любое хищение электроэнергии – будь то безучетное (в обход имеющихся приборов учета) или бездоговорное (когда нарушитель самостоятельно подключается к электросетям без договора электроснабжения) – в конечном счете обходится нарушителю гораздо дороже законного потребления. В соответствии с действующим законодательством, стоимость нанесенного энергокомпании ущерба рассчитывается исходя из круглосуточной работы всех имеющихся бытовых приборов за 6 месяцев, или же, исходя из пропускной возможности провода за тот же период. При легальном потреблении затраты на электроснабжение существенно ниже.
Несанкционированное вмешательство в работу схем подключения электричества также чревато перебоями в работе сети, выходом из строя бытовой техники и смертельным поражением током.
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