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Впервые на Cabex 2017: синергия обширной экспозиции выставки и насыщенной программы Всероссийского кабельного конгресса

С 21 по 23 марта в КВЦ «Сокольники» состоится 16-я  Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex 2017. Организаторы – Группа компаний ITE, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП), Ассоциация «Электрокабель».

Выставка Cabex – это значимое для отрасли бизнес-мероприятие, демонстрирующее новейшие достижения в области производства кабельно-проводниковой продукции для специалистов в области энергетики, электротехники, машиностроения, сотрудников и руководителей строительно-монтажных организаций, транспортников, работников нефтегазовой и горнодобывающей отрасли, связи и телекоммуникаций и других отраслей.

В этом году в выставке Cabex принимают участие более 150 компаний из России, Беларуси, Германии, Италии, Китая, США, Франции. Свои экспозиции представят крупнейшие отечественные производители кабельно-проводниковой продукции, среди них - заводы «Камский кабель», «Подольсккабель», ГК «Севкабель», «Холдинг Кабельный Альянс», группа компаний «Москабельмет». Впервые в этом году принимают участие мировые лидеры кабельного рынка - группа компаний LEONI, Nexans (на выставке компанию представляет завод «Угличкабель»), Prysmian Group.

Большинство компаний продемонстрируют новинки продукции, востребованные в различных отраслях промышленности.

На стенде LEONI (Германия) будут представлены различные виды ПВХ-компаундов и специально разработанный для арктической серии морозостойкий ПВХ-компаунд FRILON.

Prysmian Group продемонстрирует образец высоковольтного кабеля на 330 кВ, муфту для высоковольтной линии, произведённую в Рыбинске, и образец кабеля на 600 кВ, который производится на одном из зарубежных заводов группы по технологии P-Laser, разработанной непосредственно в Prysmian Group. Кроме того, будут представлены образцы низковольтного безопасного кабеля.

На стенде «Холдинга Кабельный Альянс» специалисты смогут ознакомиться с новой разработкой - «секторный» кабель, которая позволяет инвестору сократить затраты на транспортировку и монтаж изделия. Кроме того, будут продемонстрированы кабели для нефтегазовой отрасли, образцы высококачественных резиновых смесей, выпускаемых в новом цехе АО «Сибкабель». Часть представленной продукции разработана в рамках программы импортозамещения.

«Щучинский завод «Автопровод» представит акустический кабель сечением 2*2,5 мм²; 2*4,0 мм² и 2*6,0 мм², соответствующий лучшим импортным аналогам.

«Томсккабель» представит продукцию собственной торговой марки ТОФЛЕКС® и новинку Тофлекс СРГК — саморегулирующийся греющий кабель.
Среди дебютантов выставки - компании «Арзамасский кабельный завод», ALROC (Франция), «Балтийский провод», «Казанский завод синтетического каучука», «Уральский завод пластификаторов», «Завод Труд», «ЭКФ Электротехника», «ПЕНТА-91», «Алмазинструмент» и другие.

Генеральный спонсор выставки — Компания Xinming

Генеральный информационный партнер - портал RusCable.Ru

Деловая программа

В этом году в рамках выставки Cabex впервые состоится Всероссийский кабельный конгресс. Организаторы мероприятия – Ассоциация «Электрокабель» и ВНИИКП.

Всероссийский кабельный конгресс - крупнейшее деловое мероприятие в кабельной индустрии как по масштабу, так и по широте охвата вопросов.

В программе конгресса примут участие 24 спикера трёх пленарных дискуссий, в том числе «Проект «Кабель без опасности»: борьба с фальсификатом на рынке электротехнической продукции» и «Применение новых типов кабелей: инновации и надежность?», а также будет представлено более 35 докладов в рамках пяти секционных заседаний:

  • Стандартизация и сертификация кабельной продукции;
  • Современные материалы для кабельной промышленности;
  • Проектирование и строительство кабельных линий;
  • Технологии и оборудование для производства кабелей и проводов;
  • Мониторинг и диагностика состояния кабельных линий.

Конгресс объединит более 300 представителей государственных органов, крупных предприятий, эксплуатирующих организаций и экспертов  отрасли на единой дискуссионной площадке.

Генеральным партнером конгресса стала Уральская горно-металлургическая компания. Стратегическим партнером выступает Объединенная Энергетическая Компания. Партнер Конгресса – «Камский кабель». Партнерами секций стали Maillefer Group, Lapp Group, «Холдинг Кабельный Альянс», «Завод «Энергокабель», Rosendahl Nextrom, NIEHOFF, ГК «Москабельмет», «Башпласт».

Оператор конгресса – Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ».

Деловая программа выставки также предусматривает проведение конференции по эффективному управлению кабельным производством.

Для бесплатного посещения выставки специалисты могут получить электронный билет на сайте www.cabex.ru.

Компания: ITE Moscow
Эта новость часть сюжета Кабельный конгресс 2017
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