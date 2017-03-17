Белебеевские электросети ООО "Башкирэнерго" повышают надежность электроснабжения потребителей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
В Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» завершен капитальный ремонт силового трансформатора 2Т на подстанции 110/35/6 кВ «Мартыново».
Силами подрядной организации были устранены дефекты изоляции, выполнены работы по замене контрольных кабелей, запорной арматуры, реле уровня масла, термосигнализаторов, предохранительного клапана и газового реле. Произведен ремонт расширительного бака и переключающего устройства регулирования напряжения трансформатора. Также были заменены вводы 110 кВ. ПС «Мартыново» расположена в 15 километрах от города Белебей и предназначена прежде всего для электроснабжения объектов нефтедобычи.
На сегодняшний день сетевики приступили к капитальному ремонту трансформатора на другом энергообъекте ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» - подстанции 35/10 «Тураево», обеспечивающей электроэнергией населенных пункты Ермекеевского района Башкирии.
Все проводимые работы позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.