 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Белебеевские электросети ООО "Башкирэнерго" повышают надежность электроснабжения потребителей

Белебеевские электросети ООО Башкирэнерго повышают надежность электроснабжения потребителей

20 марта 2017, 15:02
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

Обсудить на форуме

227 просмотров

В Белебеевских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» завершен капитальный ремонт силового трансформатора 2Т на подстанции 110/35/6 кВ «Мартыново».

Силами подрядной организации были устранены дефекты изоляции, выполнены работы по замене контрольных кабелей, запорной арматуры, реле уровня масла, термосигнализаторов, предохранительного клапана и газового реле. Произведен ремонт расширительного бака и переключающего устройства регулирования напряжения трансформатора. Также были заменены вводы 110 кВ. ПС «Мартыново» расположена в 15 километрах от города Белебей и предназначена прежде всего для электроснабжения объектов нефтедобычи.

На сегодняшний день сетевики приступили к капитальному ремонту трансформатора на другом энергообъекте ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» - подстанции 35/10 «Тураево», обеспечивающей электроэнергией населенных пункты Ермекеевского района Башкирии.

Все проводимые работы позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Компания: ООО "Башкирэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!