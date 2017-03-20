Энергетики и власти Северной Осетии обсудили вопросы развития электросетевого комплекса республики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 14:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Во Владикавказе прошло очередное заседание Наблюдательного совета по вопросам функционирования электросетевого комплекса Северной Осетии-Алании, в котором приняли участие представители «Россетей», МРСК Северного Кавказа и правительства республики.
Со стороны электросетевого комплекса в мероприятии принимали участие советник генерального директора ПАО «Россети» Антон Колесников, советник генерального директора МРСК Северного Кавказа Казбек Каргинов и директор филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» Казбек Закаев.
Республику на заседании представляли заместитель председателя правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев, руководитель региональной службы по тарифам Алан Кумаритов и председатель комитета парламента РСО-Алания по вопросам ЖКХ и строительной политике Ахсарбек Гулаев.
Стороны проработали и утвердили существенные условия, необходимые для передачи муниципального электросетевого имущества в безвозмездное пользование эксплуатирующей организации и его дальнейшего использования. Инвентаризация электросетевого имущества Дигорского района, являющегося пилотным проектом, завершена. Главам муниципальных образований поручено представить к очередному заседанию Наблюдательного совета информацию о сроках завершения регистрации прав собственности на муниципальное электросетевое имущество.
Кроме того, республика взяла на себя обязательство рассмотреть вопрос о возможности внесении в тариф на услуги по передаче электроэнергии выпадающих доходов, образованных в результате банкротства муниципальных предприятий.
Представители МРСК Северного Кавказа отчитались о ходе строительства подстанции 110 кВ «Парковая» во Владикавказе, которое завершится в первом полугодии. Как было отмечено на совещании представителями республики, ввод в эксплуатацию нового питающего центра решит проблемы, связанные с дефицитом электроэнергии в северо-западной части Владикавказа. В электроснабжении нуждается активно развивающееся жилищное строительство: новые микрорайоны, торговые центры, спортивные комплексы и т.д.
Отметим, что генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным одобрены и направлены дополнительные средства на развитие электросетевого комплекса республики с целью повышения надежности и качества энергоснабжения региона.