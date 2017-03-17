 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава ФСК ЕЭС А. Муров на встрече с филиалами отметил положительную динамику основных показателей три года подряд

Глава ФСК ЕЭС А. Муров на встрече с филиалами отметил положительную динамику основных показателей три года подряд

20 марта 2017, 14:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

272 просмотра

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел совещание с менеджментом, руководством филиалов и дочерних обществ, в ходе которого подвел итоги 2016 года в производственной и финансово-экономической части, а также обозначил ключевые задачи на 2017 год. В их числе – сохранение достигнутых показателей надежности, реализация в срок инвестпроектов, эффективная финансово-экономической деятельность.

Глава компании отметил, в 2016 году были продемонстрированы достойные результаты по основным направлениям работы.

Период пройден без крупных происшествий в ЕНЭС, количество аварий продолжило сокращаться, компания без существенных замечаний получила паспорт готовности к ОЗП.

Согласно предварительным итогам, в целом достигнуты плановые показатели инвестиционной программы, по отдельным значениям – превышены. Введено 8,8 тыс. МВа трансформаторной мощности и более 800 км электропередачи.

Кратно выросла чистая прибыль, в том числе обеспеченная денежным потоком – до 59 млрд. рублей. Основной рост состоялся за счет рекордной выручки за услуги технологического присоединения (45,5 млрд. рублей), совокупно присоединено 5,6 тыс. МВт мощности.

В предстоящем году менеджменту предстоит обеспечить неукоснительное соблюдение параметров и сроков реализации инвестиционных проектов, включая системные стройки, сконцентрироваться на мерах по обеспечению надежной работы, снижению потерь в сетях, а также продолжить мероприятия по повышению эффективности.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!