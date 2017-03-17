Глава ФСК ЕЭС А. Муров на встрече с филиалами отметил положительную динамику основных показателей три года подряд

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 14:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел совещание с менеджментом, руководством филиалов и дочерних обществ, в ходе которого подвел итоги 2016 года в производственной и финансово-экономической части, а также обозначил ключевые задачи на 2017 год. В их числе – сохранение достигнутых показателей надежности, реализация в срок инвестпроектов, эффективная финансово-экономической деятельность.
Глава компании отметил, в 2016 году были продемонстрированы достойные результаты по основным направлениям работы.
Период пройден без крупных происшествий в ЕНЭС, количество аварий продолжило сокращаться, компания без существенных замечаний получила паспорт готовности к ОЗП.
Согласно предварительным итогам, в целом достигнуты плановые показатели инвестиционной программы, по отдельным значениям – превышены. Введено 8,8 тыс. МВа трансформаторной мощности и более 800 км электропередачи.
Кратно выросла чистая прибыль, в том числе обеспеченная денежным потоком – до 59 млрд. рублей. Основной рост состоялся за счет рекордной выручки за услуги технологического присоединения (45,5 млрд. рублей), совокупно присоединено 5,6 тыс. МВт мощности.
В предстоящем году менеджменту предстоит обеспечить неукоснительное соблюдение параметров и сроков реализации инвестиционных проектов, включая системные стройки, сконцентрироваться на мерах по обеспечению надежной работы, снижению потерь в сетях, а также продолжить мероприятия по повышению эффективности.