"Ленэнерго" получило премию "Сделано в России" за создание сети электрозаправок

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
16 марта 2017 года в Государственной думе РФ состоялось награждение лауреатов конкурса «Сделано в России», одним из которых стало ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). Компания отмечена в номинации «Услуги и работы» за создание инфраструктуры зарядных станций для электротранспорта в Санкт-Петербурге.
Создание сети электрозаправок в Северной столице – часть Всероссийской программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
В декабре 2014 года в Петербурге открылись первые две заправочные станции для электромобилей (новый терминал аэропорта «Пулково» и ТРЦ «Галерея»). В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установлено 38 зарядных станций для электромобилей.
Федеральная система конкурсов «Сделано в России» с присуждением знака качества «Сделано в России» была создана в 2008 году с целью возрождения и популяризации отечественных брендов. Среди целей и задач конкурса – повышение качества и конкурентоспособности товаров и услуг, производимых и предоставляемых российскими предприятиями и организациями, а также продвижение выпускаемой ими продукции и предоставляемых услуг на региональные и международные рынки.