ООО "ЧЭМЗ" награждено штандартом губернатора Нижегородской области

ООО «Чкаловский электромеханический завод» - территориально обособленное производственное подразделение ООО «МЗВА» - серийно выпускает линейную арматуру для линий электропередачи всех классов напряжения. Предприятие известно инновационными подходами к развитию производства и в 2016 году продолжало успешно развиваться: расширена номенклатура за счёт освоения в серийном производстве новой современной продукции для энергетиков, испытательный центр завода подтвердил компетентность и значительно расширил область аккредитации.

15 марта 2017 г. в Нижнем Новгороде состоялось совещание «Итоги работы промышленности области в 2016 г. и задачи на 2017 г.» под председательством губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева, в котором приняли участие более четырёхсот руководителей предприятий области и глав администраций. На заседании состоялось торжественное вручение штандарта губернатора Нижегородской области за заслуги в области развития промышленности.

Среди предприятий Нижегородской области в сфере промышленности награды удостоено ООО «Чкаловский электромеханический завод». Штандарт Губернатора вручается предприятию ООО «ЧЭМЗ» уже в третий раз подряд, что является высокой оценкой успехов предприятия. Поздравляем трудовой коллектив с заслуженной наградой!