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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Прибыль Группы ПАО "МОЭСК" по МСФО за 2016 год составляет 9,4 млрд руб.

Прибыль Группы ПАО МОЭСК по МСФО за 2016 год составляет 9,4 млрд руб.

20 марта 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 ПАО «МОЭСК» объявляет свои финансовые результаты по МСФО за 2016 год. Выручка Компании достигла 143,4 млрд руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии – 128,6 млрд руб. В отчетном периоде показатель EBITDA составил 37,9 млрд руб., чистая прибыль – 9,4 млрд руб.

В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечается рост выручки по передаче на 9,3 %, связанный с ростом объема энергопотребления и «котлового» полезного отпуска. Выручка по технологическому присоединению за отчетный период составила 10,0 млрд руб.

Рост себестоимости относительно аналогичного периода 2015 года на 18,1% связан прежде всего с увеличением условно-неподконтрольных расходов на покупку потерь электроэнергии (16,2%), услуги ФСК ЕЭС (10,9%) и смежных ТСО (22,7%). Увеличение вышеуказанных расходов обусловлено, в том числе, ростом цен на покупку потерь электроэнергии, а также ростом тарифов на услуги ФСК ЕЭС и ТСО по итогам тарифно-балансовых решений. На фоне роста условно-неподконтрольных расходов Общество продолжает успешную реализацию программы управления собственными издержками.

Помимо этого значительное влияние на рост расходов Общества оказало начисление резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам Общества, а также рост прочих неденежных расходов.

Важным фактом деятельности Общества за 2016 год стала выплата рекордных дивидендов по итогам 2015 года – 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, суммарный размер выплат составил 6,3 млрд руб. или 12,97 коп. на одну обыкновенную акцию Компании, что в три раза больше чем за предыдущий период.

Справочно. В консолидированную отчетность Группы включены следующие дочерние предприятия: ОАО «Москабельсетьмонтаж» (МКСМ), ОАО «Москабельэнергоремонт» (МКЭР), ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (РЭТО), ОАО «Энергоцентр».

Компания: ПАО "МОЭСК"

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