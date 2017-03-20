Прибыль Группы ПАО "МОЭСК" по МСФО за 2016 год составляет 9,4 млрд руб.

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» объявляет свои финансовые результаты по МСФО за 2016 год. Выручка Компании достигла 143,4 млрд руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии – 128,6 млрд руб. В отчетном периоде показатель EBITDA составил 37,9 млрд руб., чистая прибыль – 9,4 млрд руб.
В сравнении с аналогичным периодом 2015 года отмечается рост выручки по передаче на 9,3 %, связанный с ростом объема энергопотребления и «котлового» полезного отпуска. Выручка по технологическому присоединению за отчетный период составила 10,0 млрд руб.
Рост себестоимости относительно аналогичного периода 2015 года на 18,1% связан прежде всего с увеличением условно-неподконтрольных расходов на покупку потерь электроэнергии (16,2%), услуги ФСК ЕЭС (10,9%) и смежных ТСО (22,7%). Увеличение вышеуказанных расходов обусловлено, в том числе, ростом цен на покупку потерь электроэнергии, а также ростом тарифов на услуги ФСК ЕЭС и ТСО по итогам тарифно-балансовых решений. На фоне роста условно-неподконтрольных расходов Общество продолжает успешную реализацию программы управления собственными издержками.
Помимо этого значительное влияние на рост расходов Общества оказало начисление резервов по сомнительным долгам и оценочным обязательствам Общества, а также рост прочих неденежных расходов.
Важным фактом деятельности Общества за 2016 год стала выплата рекордных дивидендов по итогам 2015 года – 50% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, суммарный размер выплат составил 6,3 млрд руб. или 12,97 коп. на одну обыкновенную акцию Компании, что в три раза больше чем за предыдущий период.
Справочно. В консолидированную отчетность Группы включены следующие дочерние предприятия: ОАО «Москабельсетьмонтаж» (МКСМ), ОАО «Москабельэнергоремонт» (МКЭР), ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» (РЭТО), ОАО «Энергоцентр».