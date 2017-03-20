Принят первый межгосударственный стандарт в области оперативно-диспетчерского управления

Межгосударственный стандарт ГОСТ «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования» принят по результатам голосования в Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ и утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в качестве национального стандарта Российской Федерации.



Межгосударственный стандарт ГОСТ 34045-2017 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования» принят протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 30 января 2017 года № 95-П по результатам голосования национальных органов по стандартизации стран СНГ. В России ГОСТ 34045-2017 утвержден в качестве национального стандарта приказом Росстандарта от 9 марта 2017 года № 103‑ст.



Проект стандарта был подготовлен АО «СО ЕЭС» в рамках технического комитета по стандартизации ТК/МТК «Электроэнергетика». ГОСТ 34045-2017 устанавливает нормы и требования к организации автоматического противоаварийного управления электроэнергетическими режимами энергосистем, определяет назначение, функции, условия применения разных видов противоаварийной автоматики и общие требования к техническим средствам противоаварийной автоматики, а также порядок расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств и комплексов противоаварийной автоматики.



Разработка межгосударственного стандарта обусловлена необходимостью гармонизации технических требований к противоаварийной автоматике энергосистем на пространстве СНГ и формирования корпуса межгосударственных стандартов, обеспечивающих надежное функционирование и развитие энергообъединения ЕЭС/ОЭС (Единая энергосистема России и Объединенные энергосистемы стран СНГ). Основные положения ГОСТ 34045-2017 изложены с учетом «Общих технических требований к противоаварийной автоматике в энергообъединении ЕЭС/ОЭС», согласованных решением Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (протокол №28 от 11–13 сентября 2014 г.) и утвержденных решением Электроэнергетического Совета СНГ (протокол №46 от 24 октября 2014 г.).



ГОСТ 34045-2017 вводится в действие в государствах-членах СНГ, проголосовавших за его принятие –Россия, Беларусь, Армения и Таджикистан. Иные заинтересованные члены СНГ могут дополнительно присоединиться к стандарту ГОСТ 34045-2017 по решению национального органа по стандартизации.



Стандарт ГОСТ 34045-2017 вводится в действие в России с 1 декабря 2017 года. На период издательского оформления ГОСТ 34045-2017 окончательная редакция проекта стандарта будет доступна для ознакомления заинтересованных лиц на сайте ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в АИС «ЭКСПРЕСС – СТАНДАРТ». Затем ознакомиться с текстом стандарта можно будет на сайте Росстандарта в разделе новых поступлений в Федеральный информационный фонд стандартов