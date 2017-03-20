"Россети" поддерживают стартап-тур "Открытые инновации"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 15:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
16 и 17 марта в Барнауле прошел региональный этап российского стартап-тура «Открытые инновации». Одним из партнеров мероприятия является ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети»).
В течение двух дней на площадке Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова эксперты Фонда «Сколково», состоявшиеся российские и алтайские предприниматели делились своими историями грамотного построения технологичного бизнеса. Программа мероприятия насыщена и включает многочисленные семинары и мастер-классы, менторские сессии и интерактивные игры. А главным событием второго дня стартап-тура стала презентация алтайских инновационных проектов в трех треках: биомедицинском, индустриальном, информационных технологий. Членом жюри индустриального трека был Владимир Каканов – заместитель директора, главный инженер филиала «Алтайэнерго». По словам старшего вице-президента Фонда «Сколково» по внешним коммуникациям и рекламе Александра Чернова, Барнаул отличается большим числом участников - это около 600 человек и количеством проектов - их 149.
Одним из событий стартап-тура стало выступление Максим Аксенов – специалиста филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». Он представил вниманию участников презентацию масштабного конкурса в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв». Организаторы конкурса – ПАО «Россети» в партнерстве с фондом «Сколково» при поддержке Агентства стратегических инициатив.