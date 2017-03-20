Русал сохранил прибыльность

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 17:22
Рубрика: Россия
Метки: РУСАЛ
Компания Русала объявила финансовые результаты своей деятельности в прошлом году. Согласно ее пресс-релизу, выручка Русала снизилась на 8,0% до $7,983 млрд по сравнению с $8,680 млрд в 2015 г. в результате снижения на 3,5% средней цены алюминия на LME - до $1,604 тыс. за 1 т в 2016 г. по сравнению с $1,663 тыс. в 2015 г, а также падению на 43,4% средних реализованных премий к цене на LME.
Скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль компании в 2016 г. составили $590 млн и $1,257 млрд соответственно по сравнению с $671 млн и $1,097 млрд годом ранее.
«Несмотря на сложную ситуацию в алюминиевой отрасли в начале отчетного периода, когда цены на металл достигли многолетних минимумов, Русал показал стабильные финансовые результаты по итогам 2016 г. Этому способствовало, с одной стороны, улучшение ситуации на рынке во втором полугодии, с другой стороны, таких результатов нам удалось достичь благодаря контролю над издержками, производственной дисциплине и развитию линейки продукции с добавленной стоимостью», - прокомментировал генеральный директор Русала Владислав Соловьев, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».