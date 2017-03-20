Славянские энергетики повысили свой профессиональный уровень

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
При подготовке к ремонтной кампании 2017 года более 100 сотрудников из числа оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») прошли ежегодное обучение по охране труда и безопасным приемам и методам работы с электрооборудованием.
Занятия традиционно были организованы и проведены руководителями технических служб филиала. Особое внимание оперативно-ремонтного персонала уделялось строгому выполнению требований техники безопасности при производстве работ. Также основными направлениями технической учебы стали оперативное обслуживание оборудования электроустановок, эксплуатация устройств релейной защиты автоматики, оборудования подстанций 35 кВ, распределительных сетей 0,4-10 кВ и оформление всей требуемой документации. Полученные на лекциях знания энергетики закрепили на практических занятиях.
Уровень своих знаний повысили диспетчеры, мастера производственных участков и электромонтеры Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов электрических сетей (РЭС), а также специалисты служб линий и подстанций 35 кВ и выше.
– Ежегодное проведение обучения оперативно-ремонтного персонала по техническим вопросам является одной из важных составляющих целого комплекса мероприятий ПАО «Кубаньэнерго», направленного на профессиональную подготовку, поддержание высокого уровня квалификации и обеспечение качественной и безопасной работы на энергообъектах компании, – отметил главный инженер Славянских электрических сетей Роман Лопатин.