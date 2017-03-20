В Общественной палате Российской Федерации с участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра Российской Федерации Михаила Абызова состоялось заседание Общественного совета при Минэнерго России под председательством Президента и Председателя правления Сбербанка России Германа Грефа. Александр Новак выступил с докладом о результатах деятельности Минэнерго России за 2016 год, а также ключевых целях и задачах Минэнерго России на 2017 год.



Министр отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, все отрасли ТЭК показали позитивную динамику: в нефтяной и угольной отраслях были поставлены национальные рекорды по добыче – 547,5 и 385,7 млн тонн соответственно, до 640,2 млрд м3, выросла добыча газа, выработка электроэнергии по итогам года также увеличилась на 2,1% и составила 1071,8 млрд кВт-ч. По словам главы Минэнерго, одним из ключевых направлений деятельности ведомства в 2016 году стало сотрудничество с зарубежными коллегами по стабилизации рынка нефти. Кроме этого, большая работа была проделана по обеспечению независимого и надежного энергоснабжения полуострова Крым: весной 2016 г. было завершено строительство объектов I и II этапа энергомоста из Краснодарского края, что позволило соединить полуостров с Единой энергосистемой России и решить проблему острого энергодефицита.



Говоря о нефтяной отрасли, глава Минэнерго сказал, что в настоящее время идет работа над новой системой налогообложения. «Для дополнительного вовлечения в разработку еще порядка 5 млрд т, нефти к 2025 году, повышения коэффициента извлечения нефти и увеличения отраслевых налоговых поступлений, в 2016 году Минэнерго России совместно с Минфином России разработана согласованная концепция введения налога на дополнительный доход от добычи нефти. В 2017 году мы видим своей целью принятие закона, предусматривающего дифференциацию периода применения льготы по НДПИ на нефть в зависимости от даты начала промышленной добычи нефти на участке недр», - сообщил Министр.



Александр Новак добавил, что продолжается модернизация нефтеперерабатывающих производств, работа над развитием биржевой торговли нефтепродуктами, формированию и развитию российских маркерных сортов нефти.



Подводя итоги работы газовой отрасли, глава Минэнерго отметил, что впервые за три года выросла добыча газа, экспорт увеличился более, чем на 8% и составил 208,6 млрд куб. м.



«В рамках развития экспортной инфраструктуры реализуются проекты «Сила Сибири», «Северный поток», «Турецкий поток», планируется в этом году запустить первую линию проекта «Ямал СПГ», продолжается работа над сокращением времени присоединения к газораспределительным сетям, развитием рынка газомоторного топлива», - сообщил Александр Новак.



Важнейшим направлением Минэнерго России в угольной отрасли, по словам главы энергетического ведомства, является обеспечение совместно с другими органами власти промышленной безопасности работ и экологической безопасности, также продолжается реструктуризация угольной промышленности, оказывается содействие гражданам в приобретении или строительстве жилья взамен сносимого ветхого.



В электроэнергетике, доложил Министр, в прошлом году было замеченоснижение аварийности, продолжилась работа по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях, были усовершенствованы требования к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и системы перспективного планирования в электроэнергетике.



Александр Новак напомнил, что в декабре прошлого года Государственной Думой в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий поэтапный переход на новую модель регулирования системы отношений и ценообразования по методу «альтернативной котельной» в сфере теплоснабжения. «В настоящее время законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении. Надеемся, что он будет принял в этом году, - сказал Александр Новак.



Министр сообщил, что Минэнерго России были разработаны, а Правительством Российской Федерации были утверждены критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к ТСО: применение этих критериев в 2016 году уже привело к сокращению количества ТСО на 40%.



Подводя годовые итоги работы по повышению доступности энергетической инфраструктуры, Александр Новак напомнил, что в 2016 году в рейтинге Doing Business по показателю «Подключение к системе электроснабжения» Российская Федерация заняла 30 место среди 190 стран.



В части итогов функционирования возобновляемой энергетики и генерации на основе торфаМинистр доложил, что в 2016 году на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности введено в эксплуатацию 10 солнечных электростанций суммарной мощностью более 70 МВт.



Говоря об энергоэффективности и энергосбережении, Александр Новак сообщил, что по итогам 2016 г. снижение энергоемкости оценивается в 10,9% к 2007 г., а экономия энергетических ресурсов за 5 лет оценивается в 300 млн т.у.т. Кроме того, подходит к завершению реформа государственного управления в области энергоэффективности.



Определенные успехи были отмечены Министром и в сфере импортозамещения.



«В рамках реализации плана по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской Федерации, по которому Минэнерго России выступает головным исполнителем, в 2016 году доля импортных катализаторов нефтепереработки снизилась с 62,5% до 39%, нефтехимии – с 38,3% до 27,5%», - отметил Александр Новак.



Также в ходе мероприятия обсуждались вопросы кадровой политики, антикоррупционной деятельности, законотворческой и нормотворческой деятельности, реализация концепции открытости.



Министр Российской Федерации Михаил Абызов отметил, что принятый Минэнерго России обновленный план противодействия коррупции является на сегодняшний день одним из самых детальных и качественных среди федеральных органов исполнительной власти. "В целом, министерство приступило к работе по применению качественного нового форматов визуализации и описания своих нормативно-правовых актов в переводе с бюрократического на понятный и бизнесу и простым гражданам язык. Уже несколько таких проектов законов мы представили, они в том числе размещаются на сайте министерств и надо сказать, что отзывы сейчас получаем положительные, но это начало работы и мы ее продолжим", - сказал Михаил Абызов.



Председатель Общественного совета при Минэнерго России и Президент, Председатель правления Сбербанка России Герман Греф также отметил конструктивную работу Минэнерго России и положительно оценил итоги деятельности ведомства в 2016 году.