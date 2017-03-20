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Отраслевые новости: В мире

Страны СНГ одобрили программу инновационного сотрудничества до 2020 года

Страны СНГ одобрили программу инновационного сотрудничества до 2020 года

20 марта 2017, 16:37
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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Страны СНГ в пятницу одобрили межгосударственную программу инновационного сотрудничества на период до 2020 года, соответствующее решение было принято в ходе заседания Экономического совета СНГ.

В частности, стороны договорились о комплексе мероприятий по реализации этой программы на 2017-2020 годы. Участники заседания также одобрили концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств СНГ.

Кроме того, на заседании совета участники рассмотрели информацию о базовых организациях государств Содружества в области использования атомной энергии в мирных целях и дали ряд поручений в этой сфере.

Председатель экономического совета СНГ, первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что на встрече обсуждались и вопросы интеграции с третьими странами, не входящими в СНГ. "Сегодня мы обсуждали, как и на каких условиях заключить соглашение о преференциальной торговле с Ираном", — отметил он, передает РИА Новости.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, выступая на пленарной сессии форума СНГ, призвал придерживаться прагматичного подхода к любому интеграционному объединению. "Во-первых, это четкое осознание своих национальных интересов, второе — каждая сторона должна осознавать, какой вклад она должна внести в общую интеграционную копилку — это прагматичный подход", — заявил он.

Комментируя его слова о прагматизме, председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев отметил, что это очень важное условие. "Но я хотел бы дополнить, что если мы хотим быть вместе, то надо быть готовым поступиться частью своих национальных интересов для достижения общего, выгодного для всех результата".

Следующее заседание Экономического совета СНГ пройдет в 16 июня 2017 года в Москве.

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