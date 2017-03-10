Студентам-энергетикам продемонстрировали современные технологии 3D-визуализации

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 15:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО
На экскурсии в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» студенты Шебекинского агротехнического ремесленного техникума протестировали новейший НИОКР ПАО «МРСК Центра» — тренажер оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции.
Будущие электромонтеры примерили шлем виртуальной реальности, «побродили» по территории виртуальной подстанции, путем изменения положения головы, рук и ног выполнили несколько простых манипуляций, потренировались в выполнении «телепортации» и других команд. По словам ребят, они испытали полный, ни с чем не сравнимый эффект присутствия на объекте.
Тренажер с 3D-визуализацией разработан специалистами ПАО «МРСК Центра» совместно с Московским энергетическим институтом на основе подстанции 110 кВ «Алексеевка» для использования при подготовке оперативного персонала компании. Он полностью имитирует размеры питающего центра и установленного на нем оборудования, воспроизводит его характеристики и реакцию на те или иные действия обучающегося. По словам разработчиков, 3D-инструментарий позволяет пошагово смоделировать несколько десятков штатных и нештатных ситуаций, начиная от подготовки рабочего места и заканчивая переключениями оборудования в аварийном режиме, а весь процесс обучения аналогичен обучению на реальном объекте.
По статистике, до трети всех аварийных ситуаций на подстанциях 110 кВ и выше происходит по вине персонала из-за ошибок, допущенных при производстве сложных переключений. Приобрести соответствующие навыки возможно исключительно на практике в процессе тренировок. Сейчас соответствующую подготовку электромонтеры проходят на учебных полигонах, где условия существенно отличаются от реальных схем действующих электроустановок. 3D-моделирование сложных и экстремальных ситуаций заменит и качественно дополнит эти тренировки, обеспечив целый ряд дополнительных преимуществ, таких как тиражирование и многократное использование разработанных сценариев.