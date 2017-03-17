В частном секторе Ирбита Свердловской области стартовала телеком-стройка

«Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптических линий связи в частном секторе микрорайона Комсомольский города Ирбит Свердловской области. По планам ведущего интернет-провайдера страны к концу 2017 года услуги связи по оптике – высокоскоростной интернет, телефония, интерактивное телевидение – станут доступны абсолютно всем домохозяйствам микрорайона. Масштабная телеком-стройка в частном секторе, в результате которой 100% семей получат техвозможность подключения к инновационным услугам связи, проводится в Ирбите впервые.



Сергей Груздев, начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Ирбит Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы привыкли считать, что передовые технологии развиваются быстрее в городах, нежели в селах, и приходят в первую очередь в многоквартирные дома, нежели в частный сектор. Телеком-стройка в Ирбите демонстрирует нам обратную ситуацию. «Ростелеком» массово строит оптические сети как в крупных городах, так и селах, как в многоквартирных домах, так и секторе частной застройки. Мы убеждены, что в современном мире дом может быть комфортным, если в нем есть быстрый интернет».



В микрорайоне Комсомольский на сегодняшний день уже проложено 4 км оптических линий связи. Возможность подключения к услугам связи по оптике появилась у 70 домов. В текущем году «Ростелекому» предстоит построить еще 3 км оптики и сделать доступными современные услуги связи для 176 домохозяйств.



«Ростелеком» строит сети связи с применением технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks – гигабитная пассивная оптическая сеть, или «оптика в квартиру»). Технология предусматривает заведение оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента, при этом активное телекоммуникационное оборудование размещается не в домах, а в помещении компании «Ростелеком». Среди других серьезных преимуществ технологии GPON – высокая скорость доступа – более 100 Мбит/с, надежность (повреждаемость оптического кабеля многократно меньше, чем медного) и потенциал для развития на многие годы вперед. Технология обладает возможностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от растущих потребностей абонентов. Сегодня технология GPON является одним из самых перспективных решений как в России, так и в мире.



С приходом оптики жители микрорайона Комсомольский смогут скачивать и передавать объемные файлы за считанные секунды, смотреть современный формат телевидения – «Интерактивное ТВ». Также значительно расширятся возможности для дистанционного обучения, развития бизнеса, проведения досуга.